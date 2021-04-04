سياسة
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في 3 أشهر.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 230 طفلاً فلسطينياً
أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 230 طفلاً فلسطينياً منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مارس/آذار الماضي.
في 3 أشهر.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 230 طفلاً فلسطينياً
الاحتلال اعتقل 230 طفلاً فلسطينياً منذ بداية العام الجاري / AA
4 أبريل 2021

وثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال إسرائيل 230 طفلاً فلسطينياً، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مارس/آذار الماضي.

جاء ذلك وفق بيان للنادي (غير حكومي) بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يوافق الاثنين 5 أبريل/نيسان من كل عام.

ويحيي الفلسطينيون في 5 أبريل/نيسان من كل عام يوم الطفل الفلسطيني، عبر فعاليات وأنشطة ثقافية وتربوية وإعلامية، بهدف مناصرة أطفال فلسطين "الذين يفتقدون لأبسط حقوقهم بسبب الاحتلال الإسرائيلي".

وقال نادي الأسير: إن "سلطات الاحتلال اعتقلت 230 طفلاً منذ بداية 2021 حتى نهاية الشهر الماضي".

وأوضح أن الاعتقالات تركزت في مدينة القدس المحتلة.

وأشار إلى أنه "غالباً يتم الإفراج عن المعتقلين إما بكفالات، أو بتحويلهم إلى الحبس المنزلي"، دون الإشارة إلى أعداد من تم إطلاق سراحهم.

وأضاف أن "الأطفال الأسرى يتعرضون لأشكال من الانتهاكات بينها إبقاؤهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة، وتوجيه الشتائم إليهم، واحتجازهم في ظروف قاسية".

ويوجد نحو 4400 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 39 سيدة، ونحو 350 معتقلاً إدارياً (دون تهمة)، و فق بيانات فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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