سياسة
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كاهن هندوسي يثير جدلاً ويسيء إلى النبي محمد في الهند.. ما القصة؟
أساء كاهن هندوسي في الهند إلى النبي محمد في مقطع مصور له خلال مشاركته في مؤتمر صحفي في نادي الصحافة الهندية، ما أدى إلى غضب مسلمي الهند ورفع شكويين ضده لدى شرطة البلاد.
كاهن هندوسي يثير جدلاً ويسيء إلى النبي محمد في الهند.. ما القصة؟
ياتي نارسينغاناند ساراسواتي رئيس كهنة معبد داسنا ديفي
4 أبريل 2021

سجلت الشرطة الهندية شكويين ضد كاهن هندوسي بسبب تصريحات ضد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في نادي الصحافة الهندية.

وتم تسجيل الشكويين، السبت، في مدينة مومباي والعاصمة نيودلهي، ضد ياتي نارسينغاناند ساراسواتي رئيس كهنة معبد داسنا ديفي، بعد أن انتشر مقطع مصور له من المؤتمر الصحفي، ظهر فيه وهو يتحدث بكلمات مسيئة إلى النبي محمد.

وأكدت أكاديمية رازا، وهي منظمة ثقافية إسلامية تتخذ من مومباي مقراً لها، عبر حسابها بتويتر، تسجيل شكوى ضد الكاهن الهندوسي في مركز شرطة حي بيدوني جنوبي مومباي.

والشكوى الأخرى تم تسجيلها في مركز شرطة منطقة جاميا ناغار بنيودلهي، وقدمها عضو المجلس التشريعي من حزب "عام آدمي" أمانة الله خان.

وأكد بيان للمتحدث باسم شرطة دلهي، تشينموي بيسوال، أن الشرطة بدأت التحقيق في المقطع المصور المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما قاله الكاهن الهندوسي خلال مؤتمر نادي الصحافة الهندية.

وهاجم السياسي ورئيس مجلس عموم الهند لاتحاد المسلمين، أسد الدين أويسي، الكاهن ساراسواتي بسبب تعليقاته حول النبي.

وأعرب أويسي في تغريدة على تويتر عن رفضه الشديد لأي تصريحات تسيء إلى الرسول محمد (ص).

وقال: "هل يستطيع هؤلاء المجرمون الذين يتصرفون كأنهم معلمون دينيون التغلب على تركيزهم غير الطبيعي على الإسلام؟ بالنسبة إلى شيء لا تحبه، فإنك تقضي الكثير من الوقت في التحدث عنه، وأنا متأكد من أن هناك ما يكفي في معتقداتك يمكنك مناقشته".

وطالب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات فورية ضد ساراسواتي بسبب تعليقاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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