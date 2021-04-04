أكدت وزارة الدفاع التركية، الأحد، أنه لا يمكن استخدام القوات المسلحة التركية كوسيلة لأصحاب الطموحات والمآرب الشخصية والأشخاص غير المسؤولين.

وأوضحت في بيان رداً على بيان أصدره بعض الأدميرالات المتقاعدين أنه " من الواضح أن نشر مثل هذا البيان لن يؤدي إلا إلى الإضرار بديمقراطيتنا".

وأشارت إلى أنّ "الذين لا يرون ولا يريدون أن يروا نجاحات القوات المسلحة التركية، التي تضم الجيش والقوات البحرية والجوية، هم الذين أعماهم الحسد ورغباتهم وطموحاتهم الشخصية".

وكان المدعي العام الجمهوري في العاصمة التركية أنقرة أمر بفتح تحقيق بشأن بيان أصدره 103 أدميرالات متقاعدين، وجهوا فيه انتقادات لعدد من القضايا الداخلية في تركيا بلغة وصفها سياسيون بأنها شبيهة بلغة الانقلابات، وهو ما قوبل بردات فعل مستنكرة.

وانتقد الضباط البحريون المتقاعدون مشروع قناة إسطنبول، والنقاش الدائر حول اتفاقية مونترو الخاصة بتنظيم عمل المضائق والمبرمة عام 1936، زاعمين أنهم "على خطى" مؤسس الجمهورية مصطفى أتاتورك "لحماية مبادئ الجمهورية".