سياسة
2 دقيقة قراءة
بالصور | قتلى ومشردون جراء انهيارات أرضية وفيضانات في إندونيسيا
أدت الأمطار الغزيرة في شرق إندونيسيا إلى انهيارات أرضية وفيضانات أودت بحياة 23 شخصاً على الأقل وتشريد الآلاف.
بالصور | قتلى ومشردون جراء انهيارات أرضية وفيضانات في إندونيسيا
انزلق الطين من التلال المحيطة بعد منتصف الليل بقليل وضرب ما يقرب من 50 منزلاً في قرية لامينيل بجزيرة فلوريس / AP
4 أبريل 2021

تسببت الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في شرق إندونيسيا في مقتل 23 شخصاً على الأقل وتشريد الآلاف، بحسب الوكالة المعنية بالكوارث في البلاد.

وانزلق الطين من التلال المحيطة بعد منتصف الليل بقليل وضرب ما يقرب من 50 منزلاً في قرية لامينيل بجزيرة فلوريس في مقاطعة نوسا تينغارا الشرقية.

وقال راديتيا جاتي، المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث، إن رجال الإنقاذ انتشلوا 20 جثة وتسعة جرحى، فيما عُثر على ثلاث جثث أخرى لقرويين جرفتهم الفيضانات المفاجئة في قرية أويانغ بايانغ.

وفي قرية وايبوراك أصيب أربعة آخرون وفُقد اثنان عندما تسببت الأمطار التي سقطت ليلاً في فيضان الأنهار على ضفافها، ما أدى إلى تدفق المياه الموحلة إلى مناطق واسعة من مقاطعة إيست فلوريس.

وقال جاتي إن مئات الأشخاص فروا من منازلهم المغمورة التي جرفت السيول بعضها، وأضاف أن المئات من المواطنين شاركوا في جهود الإنقاذ، لكن توزيع المساعدات والإغاثة تعرقل بسبب انقطاع التيار الكهربائي وقطع الطرق وبُعد المنطقة التي تحيط بها المياه المتلاطمة والأمواج العالية.

وأظهرت صور نشرتها الوكالة رجال الإنقاذ وأفراد الشرطة والجيش ينقلون السكان إلى الملاجئ وقد غطى الوحل والحطام الطرق.

وقال جاتي إنه تم الإبلاغ عن فيضانات شديدة في بيما، وهي بلدة في مقاطعة نوسا تينغارا الغربية المجاورة، ما أجبر ما يقرب من 10 آلاف شخص على الفرار.

وتتسبب الأمطار الموسمية في انهيارات أرضية وفيضانات متكررة، وقتل العشرات كل عام في إندونيسيا، ففي يناير/كانون الثاني الماضي لقي 40 شخصاً حتفهم في انهيارين أرضيين في مقاطعة جاوة الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us