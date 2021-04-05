سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 5 أبريل/نيسان 2021
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خلاصات من TRT عربي: 5 أبريل/نيسان 2021
وزير الخارجية الأردني:  لا صحة لأخبار اعتقال قادة عسكريين أردنيين / Reuters
5 أبريل 2021

أهم الأحداث:

الصفدي: ولي العهد السابق تورط مع جهات خارجية في محاولة لزعزعة أمن الأردن، و"مباحثات فنية بحتة".. طهران تستبعد التفاوض مع واشنطن في مباحثات فيينا.

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الصفدي: ولي العهد السابق تورط مع جهات خارجية في محاولة لزعزعة أمن الأردن

قال وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي عقده في عمّان، إن التحقيقات أظهرت تورط الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق في “محاولات لزعزعة أمن البلاد” مع جهات خارجية. [TRT عربي]

ونفى الصفدي الأخبار المتداولة بشأن اعتقال قادة عسكريين أردنيين، مؤكداً أنه "لا صحة لأخبار اعتقال قادة عسكريين أردنيين، والمؤسسة العسكرية في الأردن كانت جزءاً أساسياً من عمليات التحقيق التي نجحت في وأد الفتنة". [TRT عربي]

"مباحثات فنية بحتة".. طهران تستبعد التفاوض مع واشنطن في مباحثات فيينا

استبعد نائب وزير الخارجية الإيرانية سيد عباس عراقجي، قبيل التوجه إلى اجتماع فيينا، إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة، واصفاً المباحاثات بـ"الفنية البحتة". [TRT عربي]

وقال عراقجي للصحفيين: إن "هناك خطوة واحدة يجب اتخاذها، وهي رفع واشنطن للعقوبات المفروضة، والتي أعيد فرضها وتسميتها على مر السنين". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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