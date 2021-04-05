سياسة
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حفلات ومطاعم سرية.. اتهامات لوزراء في فرنسا بانتهاك قيود كورونا بالبلاد
تحقق السلطات الفرنسية في اتهام وزراء وآخرين بارتياد مطاعم سرية، ما يشكل انتهاكاً لقيود مكافحة فيروس كورونا. وتضمن فيلم وثائقي، بثته شبكة (إم 6) الفرنسية، قول رجل مجهول الهوية إنه تناول العشاء في مطعمين أو ثلاثة مطاعم سرية "مع عدد من الوزراء".
حفلات ومطاعم سرية.. اتهامات لوزراء في فرنسا بانتهاك قيود كورونا بالبلاد
اتهامات لوزراء في فرنسا بانتهاك قيود كورونا بالبلاد
5 أبريل 2021

تحقق السلطات الفرنسية في اتهام وزراء وآخرين بارتياد مطاعم سرية، ما يشكل انتهاكاً لقيود مكافحة فيروس كورونا.

وقال مكتب المدعي العام في باريس إنه فتح تحقيقاً الأحد في اتهامات محتملة بتعريض الحياة للخطر، ومن أجل تحديد منظمي هذه التجمعات المزعومة والمشاركين فيها.

تضمن فيلم وثائقي، بثته شبكة (إم 6) الفرنسية، قول رجل مجهول الهوية إنه تناول العشاء في مطعمين أو ثلاثة مطاعم سرية "مع عدد من الوزراء".

وسرعان ما نفى الوزراء معرفتهم بمثل هذه المخالفات، بينما طلب وزير الداخلية جيرالد دارمانان من الشرطة التحقيق في هذه المزاعم.

وقال مكتب المدعي العام الاثنين إن التحقيق مستمر رغم التقارير التي تفيد بأن الرجل الذي ظهر في الفيلم الوثائقي تراجع عن مزاعمه.

وأغلقت السلطات الفرنسية المطاعم منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي لإبطاء انتشار الفيروس.

ودخلت فرنسا حديثاً في إغلاق جزئي جديد للتعامل مع أزمة اكتظاظ وحدات العناية الفائقة بمصابي كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال لقناة (إل سي آي) مساء الأحد إن السلطات تحقق في تقارير عن إقامة حفلات والذهاب لمطاعم سرية منذ شهور، وجرى تعرف 200 مشتبه بهم وسيواجهون "عقوبات صارمة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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