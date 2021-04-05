بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين، الاثنين، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأفاد البيان أن الرئيس أردوغان والملك عبد الله بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

ويأتي الاتصال بعد يومين من إعلان الأردن عن اعتقالات طالت رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله و16 آخرين، إثر "متابعة أمنية حثيثة"، فيما تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن "مؤامرة مزعومة للإطاحة بالملك".

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي، الأحد، إن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك، مع "جهات خارجية" وما تسمى بـ"المعارضة الخارجية"، في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة".

وعلى الرغم من أن قائد الجيش الأردني نفى منذ اللحظات الأولى احتجاز الأمير حمزة ووضعه تحت الإقامة الجبرية، فإن الأخير خرج في تسجيل مصور سابق وأكد ذلك.