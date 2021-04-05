سياسة
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بتهمة التجسس لإسرائيل وغيرها.. طهران تلقي القبض على عدد من الأشخاص
أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال عدة أشخاص، يشتبه بتجسسهم لصالح إسرائيل ودول أخرى، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. وعادةً ما تعلن إيران اعتقال أشخاص تزعم أنهم عملاء أجانب، منهم عملاء لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، من دون أن تتتبّع مصائرهم بعدها.
بتهمة التجسس لإسرائيل وغيرها.. طهران تلقي القبض على عدد من الأشخاص
 أعدمت إيران رجلاً العام الماضي بعد إدانته بتسريب معلومات للولايات المتحدة وإسرائيل       / Getty Images
5 أبريل 2021

ألقت السلطات الإيرانية القبض على عدة أشخاص الاثنين بتهم التجسس لصالح إسرائيل ودول أخرى، وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول لم يذكر اسمه يعمل بوزارة الاستخبارات في منطقة أذربيجان الإيرانية، قوله إن قوات الأمن "ألقت القبض على عدة أشخاص يشتبه بتجسسهم لصالح إسرائيل وعدة دول أخرى"، لم يحددها.

لم يذكر التقرير الموجز تفاصيل حول جنسيات المتهمين، ولم يقدم أدلة تدعم تهم التجسس.

وعادةً ما تعلن إيران اعتقال أشخاص تزعم أنهم عملاء أجانب، منهم عملاء لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، من دون أن تتتبّع مصائرهم بعدها.

فيما أعدمت إيران رجلاً العام الماضي بعدما أدين بتسريب معلومات لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل عن الجنرال قائد الحرس الثوري الإيراني البارز قاسم سليماني، الذي اغتيل لاحقاً في غارة أمريكية بطائرة مُسيرة في العراق.

وعام 2019 أعلنت إيران اعتقال 17 إيرانياً اتُّهموا بالتجسس على منشآت نووية وعسكرية في البلاد لصالح الاستخبارات المركزية الأمريكية، وقالت إن بعضهم حكم عليه بالإعدام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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