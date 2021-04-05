وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين قانوناً يسمح له بالترشح لولايتين رئاسيتين جديدتين، حسب إعلام محلي.

وذكر موقع صحيفة "موسكو تايمز" المحلية أن بوتين وقَّع قانوناً يمنحه حق البقاء في السلطة حتى عام 2036.

وتنتهي الولاية الرئاسية الثانية على التوالي والرابعة لبوتين في 2024، وهو العام الذي كان يقتضي طبق الدستور الروسي السابق التنحي، وفق الصحيفة نفسها.

ووفقاً للأحكام الجديدة في الدستور الروسي يجري تطبيق القيود المفروضة على عدد الفترات التي يمكن خلالها لشخص واحد تولي منصب رئيس الاتحاد الروسي على رئيس الدولة الحالي (بوتين)، من دون حساب فتراته الرئاسية السابقة، وبالتالي فإن هذه القاعدة تسمح لرئيس الدولة الحالي بشغل منصب رئيس الاتحاد الروسي لفترتين أخريين"، وفق موقع روسيا اليوم.

وينص القانون على أن المواطن الروسي الذي يبلغ من العمر 35 عاماً على الأقل، الذي أقام بشكل دائم في روسيا لمدة 25 عاماً على الأقل، ولم تكن لديه من قبل جنسية أو تصريح إقامة لدولة أخرى، يمكن أن يكون رئيساً منتخباً للبلاد.

ولا ينطبق هذا الحكم على الروس "الذين كانوا يحملون في السابق جنسية الدولة التي جرى تبنيها أو اعتماد قسم منها في الاتحاد الروسي وفقاً للقانون الدستوري الاتحادي".