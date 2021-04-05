سياسة
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اللقاح شرط للعمرة.. السعودية تعلن تدابير أداء المناسك برمضان
قالت وزارة الحج والعمرة السعودية إنها ستمنح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلاة خلال شهر رمضان للأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا فقط.
اللقاح شرط للعمرة.. السعودية تعلن تدابير أداء المناسك برمضان
السلطات السعودية تتخذ إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا / Reuters
5 أبريل 2021

أعلنت السلطات السعودية الاثنين أنها ستسمح فقط للأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام في مكة المكرمة خلال شهر رمضان.

وقالت وزارة الحج والعمرة في بيان إن منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام في مكة وكذلك زيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة، سيكون "بدءاً من الأول من رمضان (...) للأشخاص المحصنين".

وأوضحت أن التصاريح ستُمنح لكل شخص "محصّن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصّن أمضى 14 يوماً بعد تلقِّيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة".

وتابعت بأن السلطات ستعتمد على تطبيق هاتفي للتأكد من صحة المعلومات، مشيرة إلى أن حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقين أيضاً، "وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة".

وبينما أكّدت الوزارة على تويتر أنّ هذه الإجراءات ستطبّق خلال شهر رمضان فقط، لم يحدد البيان على وكالة الأنباء الحكومية المدة الزمنية واكتفى بالقول إنها ستبدأ في اليوم الأول من رمضان.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الفائت فتحت السعودية المسجد الحرام في مكة أمام المصلين للمرة الأولى بعد إغلاق استمر سبعة أشهر، كما استأنفت مناسك العمرة، مع تخفيف سلطات المملكة للقيود المفروضة للحد من جائحة كوفيد-19.

كما شملت الإجراءات الاحترازية غير المسبوقة فريضة الحج التي اقتصر أداؤها العام الماضي على نحو 10 آلاف حاج، جميعهم من داخل المملكة، في حين شهد العام الذي سبق، أداء نحو 2.5 مليون حاج الفريضة.

وتجذب العمرة التي يمكن أداؤها في أي وقت طوال العام ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم كل عام، ولكن جرى تعليقها في مارس/آذار 2020، في إطار إجراءات احترازية غير مسبوقة اتُّخذت للحدّ من تفشّي الجائحة.

وتزور حشود كبيرة المسجد الحرام في مكة لأداء العمرة والمسجد النبوي في المدينة المنورة خلال شهر الصوم الذي يحل منتصف الشهر الحالي.

وشهدت المملكة ارتفاعاً في الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة. وسجلت السعودية أكثر من 390 ألف إصابة بالفيروس منذ بداية ظهوره، من بينها أكثر من 6700 حالة وفاة، وهو الرقم الأعلى في منطقة الخليج.

وقدمت المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 34 مليوناً أكثر من خمسة ملايين لقاح حتى الآن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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