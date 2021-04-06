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ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين يوقع رسالة يعلن فيها ولاءه لأخيه الملك، وأردوغان يندد ببيان الضباط المتقاعدين.

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"أضع نفسي بين يدي الملك".. الأمير حمزة يوقع رسالة الولاء لملك الأردن

وقّع ولي العهد السابق (1999-2004) الأمير حمزة بن الحسين (41 عاماً) الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، الاثنين، على رسالة يؤكد فيها ولاءه لأخيه عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حسب الديوان الملكي. [TRT عربي]

جاء ذلك في بيان للديوان ذكر أن الأمير الحسن بن طلال، عم الملك، اجتمع هو والأمراء هاشم بن الحسين وطلال بن محمد وغازي بن محمد وراشد بن الحسن مع الأمير حمزة في منزل الأمير الحسن حيث وقع الأمير حمزة هذه الرسالة. [TRT عربي]

أردوغان: بيان الضباط المتقاعدين نياته سيئة ومتمسكون باتفاقية مونترو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بيان الضباط المتقاعدين ناجم عن نيات سيئة، و"مثل هذه الخطوات وإن كانت صادرة عن ضباط متقاعدين، تعد إساءة كبيرة إلى قواتنا المسلحة الباسلة". [TRT عربي]

وأضاف أردوغان في كلمة له بعد اجتماع طارئ عُقد في مقر الرئاسة بالعاصمة أنقرة أن بلاده ملتزمة اتفاقية مونترو ولا نية للانسحاب منها، لكن تركيا لن تتوانى عن مراجعة الاتفاقية في المستقبل في حال أصبحت إلى ذلك حاجة. [الأناضول]