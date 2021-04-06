سياسة
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البيت الأبيض يتحدث عن مستقبل القوات الأمريكية في أفغانستان.. ما موقف بايدن؟
يريد الرئيس الأمريكي جو بايدن التريث لاتخاذ القرار الصائب بشأن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان. وأواخر الشهر الماضي جدد بايدن تأكيد "صعوبة" سحب القوات من أفغانستان مطلع مايو/أيار المقبل.
البيت الأبيض يتحدث عن مستقبل القوات الأمريكية في أفغانستان.. ما موقف بايدن؟
القوات الأمريكية في أفغانستان / AA
6 أبريل 2021

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد التريث لاتخاذ القرار الصائب بشأن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

جاء ذلك حسب ما نقلت قناة الحرة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، مساء اليوم.

وقالت ساكي إن الرئيس بايدن يريد التريث لاتخاذ القرار الصائب بشأن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأواخر الشهر الماضي، جدد بايدن تأكيد "صعوبة" سحب القوات من أفغانستان مطلع مايو/أيار المقبل.

وقال إنّ القوات الأمريكية "ستخرج بشكل منظم من أفغانستان، وفي موعد يتم العمل على تحديده".

وانتقدت حركة "طالبان" تصريحات بايدن مهددة بمواصلة العمل المسلح إذا لم تغادر القوات الأجنبية أفغانستان مطلع مايو/أيار كما هو متفق عليه في اتفاق الدوحة.

وقالت الحركة في بيان، إن التصريحات الواردة من الولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء في الناتو حول عدم الانسحاب من أفغانستان، تعني "استمرار الاحتلال".

وبوساطة قطرية انطلقت في 12 سبتمبر/أيلول 2020 مفاوضات سلام تاريخية في الدوحة، بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" بدعم من الولايات المتحدة، لإنهاء 42 عاماً من النزاعات المسلحة بأفغانستان.

وقبلها أدت قطر دور الوسيط في مفاوضات واشنطن وطالبان، التي أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخي أواخر فبراير/شباط 2020، لانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى.

وتعاني أفغانستان حرباً منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن بحكم "طالبان" لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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