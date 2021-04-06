سياسة
3 دقيقة قراءة
"المساس بوحدة الوطن".. تهمة جديدة تواجه متظاهري الحراك في الجزائر
أمر القضاء الجزائري الاثنين بإيداع 24 شخصاً الحبس المؤقّت بتهمة "المساس بوحدة الوطن" بعد يومين من اعتقالهم في أثناء مشاركتهم في الجزائر العاصمة في تظاهرة للحراك.
"المساس بوحدة الوطن".. تهمة جديدة تواجه متظاهري الحراك في الجزائر
14 متظاهراً أودعوا الحبس المؤقّت بعد أن مثلوا أمام قاضي تحقيق في محكمة "سيدي محمد" وسط الجزائر العاصمة / AA
6 أبريل 2021

أمر القضاء الجزائري الاثنين بإيداع 24 شخصاً الحبس المؤقّت بتهمة "المساس بوحدة الوطن"، بعد يومين من اعتقالهم في أثناء مشاركتهم في الجزائر العاصمة في تظاهرة للحراك، حركة الاحتجاج المناهضة للنظام، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية.

وقالت "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين" إنّ 14 متظاهراً أودعوا الحبس المؤقّت بعد أن مثلوا أمام قاضي تحقيق في محكمة "سيدي محمد" وسط الجزائر العاصمة، في حين أودع العشرة الباقون الحبس المؤقت بعد مثولهم أمام قاضي تحقيق في محكمة "باب الواد"، أحد الأحياء الشعبية في العاصمة.

ووفقاً للمنظمة الحقوقية فقد وُجّهت إلى الموقوفين تهم "المساس بوحدة الوطن" و"التجمهر غير المسلّح" و"التحريض على التجمهر غير المسلّح".

واعتُقل المتظاهرون يوم السبت حين حاول مئات من أنصار الحراك التظاهر في وسط العاصمة تلبية لدعوات أُطلقت في اليوم السابق خلال التظاهرة التي ينظّمها الحراك كل أسبوع، والتي جرت في العاصمة وشارك فيها الآلاف من أنصار هذه الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام.

لكنّ الشرطة سرعان ما فرّقت تظاهرة السبت واعتقلت نحو ثلاثين شخصاً، بينهم فتى اتّهم الشرطة بإساءة معاملته خلال التحقيق معه.

والأحد أعلنت الشرطة أنّ النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق "للوقوف على صحّة الادّعاءات" التي ساقها الفتى البالغ من العمر 15 عاماً، مؤكّدة أنّ استجوابه تمّ "بحضور والدته" وأنّه "تمت معاينته من طرف طبيب شرعي قبل أن يخلى سبيله".

وقبل هذه التوقيفات كانت "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين" تقدّر بنحو 30 شخصاً عدد الذين ما زالوا خلف القضبان بسبب أنشطة مرتبطة بالحراك و/أو بالحريات الفردية.

وفي فبراير/شباط أطلقت السلطات سراح نحو 40 معتقلاً بعدما أصدر عفواً عنهم الرئيس عبد المجيد تبّون.

وبدأ الحراك في 22 فبراير/شباط 2019 بمسيرات سلمية حاشدة من أجل "رحيل النظام" الحاكم منذ الاستقلال في 1962، والذي يرمز بالنسبة إلى المحتجّين إلى الفساد والمحسوبية والديكتاتورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us