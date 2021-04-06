سياسة
3 دقيقة قراءة
الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة رغم تهم الفساد الموجهة إليه
حصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على توصيات غالبية نواب الكنيست لتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، وكلفه الرئيس الإسرائيلي بتشكيل الحكومة رغم ملفات الفساد التي يتهم بها.
الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة رغم تهم الفساد الموجهة إليه
نتنياهو حظي بفرصة تشكيل الحكومة رغم اتهامه بالفساد
6 أبريل 2021

كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة، بعد حصول حزب الليكود الذي يتزعمه وفاز بالانتخابات بـ30 مقعداً من مجمل 120 بالكنيست، على توصيات 52 عضو كنيست لتشكيل الحكومة.

وينص القانون الإسرائيلي على أن يحظى عضو الكنيست الذي يرشحه أكبر عدد من النواب بفرصة تشكيل الحكومة.

وأوصت كتل اليمين واليمين المتطرف بتشكيل نتنياهو الحكومة أمام الرئيس وبذلك حاز على أكبر نسبة من الداعمين.

لكن تشكيل الحكومة الائتلافية يبقى عقبة كبيرة في طريقه، في ظل عدم اكتمال النصاب القانوني لها وهو 61 مقعداً، إذ لا تلوح بالأفق معالم انفراجة في إسرائيل أو تغيير في مواقف أحزاب معينة لمشاركة نتنياهو الائتلاف.

ويبقى الأمر رهن الانقسامات والتشققات في الأحزاب، أو في قرار القائمة العربية الموحدة التي كانت ترجو بعض أقطاب اليمين أن تدعم نتنياهو، بيد أن تصريحات قادتها حتى اللحظة لا تؤكد ذلك.

وفي حال فشل نتنياهو في تحقيق الائتلاف، ينص القانون على أن يمنح الرئيس فرصة تشكيل الحكومة لعضو كنيست آخر يرشحه النواب.

وقال الرئيس الإسرائيلي: "أدرك جيداً موقف جزء كبير من الشعب الذي يرفض أن نمنح شخصاً قدمت ضده اتهامات في المحكمة فرصة تشكيل الحكومة، لكنني مضطر إلى المضي قدماً وفق القانون الذي يؤكد أن رئيس الوزراء يمكنه أن يستمر في منصبه حتى في ظل الاتهامات الموجهة إليه".

ويحاكم نتنياهو بتهم فساد عدّة بينها تلقي هدايا ومزايا من رجال أعمال مقابل الحصول على تسهيلات وتغطية إعلامية جيدة. ومثل أمس الاثنين أمام المحكمة المركزية في القدس، لكن الحكم لم يصدر بعد.

ويمنح عضو الكنيست المكلف مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، يمكن تمديدها 14 يوماً إضافية، بموافقة الرئيس الإسرائيلي.

وفي حال فشل المكلف فإنه يتم تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة في غضون 28 يوماً.

ويشير القانون الإسرائيلي إلى أنه في حال فشل المكلف الثاني، فإن على الكنيست الإٍسرائيلي أن يحدد مكلفاً بتشكيل الحكومة أو العودة إلى الانتخابات.

والانتخابات التي جرت في 23 مارس/آذار هي الرابعة التي تجري في غضون عامين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us