سياسة
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الخارجية الأمريكية تعلن أبريل شهراً "للتراث العربي"
عبّر الأمريكيون من أصول عربية عن سعادتهم بعد إعلان الخارجية الأمريكية شهر أبريل/نيسان الحالي شهراً لـ"التراث العربي" في الولايات المتحدة. وكان المتحدث باسم الخارجية قال: "تفتخر وزارة الخارجية بالاعتراف بشهر أبريل شهراً مخصصاً للتراث العربي الأمريكي".
الخارجية الأمريكية تعلن أبريل شهراً "للتراث العربي"
الخارجية تعلن أبريل/نيسان "شهر العرب الأمريكيين"
6 أبريل 2021

عبّر الأمريكيون من أصول عربية عن ارتياحهم وسعادتهم بعد إعلان الخارجية الأمريكية شهر أبريل/نيسان الحالي شهراً لـ"التراث العربي" في الولايات المتحدة.

ومساء الاثنين، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "تفتخر وزارة الخارجية الأمريكية بالاعتراف بشهر أبريل/نيسان شهراً مخصصاً للتراث العربي الأمريكي".

وأوضح أن "الولايات المتحدة موطن لأكثر من 3.5 ملايين أمريكي عربي يمثلون مجموعة متنوعة من الثقافات والتقاليد" بحسب ما نقلته قناة الحرة الأمريكية.

وأردف: "الأمريكيون من أصول عربية هم جزء لا يتجزأ من نسيج هذه الأمة، وقد ساهموا في جميع المجالات والمهن، وكثير منهم، في الواقع، يخدمون هنا في وزارة الخارجية".

وتؤكد المديرة التنفيذية للمعهد العربي الأمريكي مايا بيري أن هذا التكريم "فرصة رفيعة المستوى للاحتفال بالحياة العربية الأمريكية بطريقة مرئية وواضحة"، موضحة أنه "لأمر رائع أن يأتي التكريم الرائع من قبل وزارة الخارجية. هذا الشهر يدور حول مشاركة قصتنا مع إخواننا الأمريكيين".

من جانبه يقول رئيس لجنة مكافحة الإرهاب في اللجنة العربية لمكافحة التمييز سامر خلف أن اعتراف وزارة الخارجية بهذه المناسبة يعد "نسمة من الهواء النقي ستمنح المجتمع إحساساً بالفخر، وستكون فرصة لإظهار ما يدور حوله المجتمع، ولتثقيف الناس وتبديد الصور النمطية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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