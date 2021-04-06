سياسة
2 دقيقة قراءة
قبل الانتخابات الفلسطينية.. وفد استخباراتي مصري يزور قادة "حماس"
بدأ وفد من جهاز المخابرات العامة المصري زيارة إلى قطاع غزة، للقاء قادة حركة "حماس"، قبل إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في مايو/أيار المقبل.
قبل الانتخابات الفلسطينية.. وفد استخباراتي مصري يزور قادة "حماس"
يترأس الوفد المصري اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، بحسب مصدر مطلع  / AP
6 أبريل 2021

بدأ وفد من جهاز المخابرات العامة المصري، الثلاثاء، زيارة إلى قطاع غزة لعقد مباحثات مع قادة حركة "حماس".

وأكد مصدر فلسطيني مطلع، أن الوفد الأمني المصري الذي وصل غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز"، سيلتقي قيادة "حماس"، حسب وكالة الأناضول.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني بجهاز المخابرات المصري، يترأس الوفد".

ولم يكشف المصدر عن الملفات التي سيبحثها الوفد مع قادة "حماس"، ولا الشخصيات التي سيلتقيها على وجه التحديد.

وبين الفينة والأخرى، تجري وفود أمنية واستخباراتية مصرية زيارات إلى غزة؛ لبحث عدة ملفات، منها التهدئة مع إسرائيل، والمصالحة الفلسطينية، وأوضاع القطاع.

وتأتي هذه الزيارة في ظل الاستعدادات للانتخابات التشريعية الفلسطينية، التي جرى التوافق على آليات إجرائها، خلال لقاءات عقدتها الفصائل الفلسطينية بالعاصمة المصرية القاهرة، في فبراير/شباط، ومارس/ آذار الماضيين.

وستُجرى الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب، وفق مرسوم رئاسي أعلن في وقت سابق.

وعُقدت آخر انتخابات للمجلس التشريعي (البرلمان) عام 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقتها بعام انتخابات للرئاسة فاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us