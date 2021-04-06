وثقت القناة الألمانية التلفزيونية الثانية "ZDF"، لحظات إرغام خفر السواحل اليوناني طالبي اللجوء على العودة إلى المياه الإقليمية التركية بشكل "غير قانوني".

ورافق فريق القناة الألمانية، الثلاثاء، خفر السواحل التركي أثناء مراقبته للممر البحري قرب جزيرة "ميديلي" اليونانية (ليبسوس)، لتوثق عملية دفع طالبي اللجوء نحو المياه الإقليمية التركية بشكل "غير قانوني".

وأظهرت المشاهد، قيام زورقين تابعين لخفر السواحل اليوناني وآخر تابع لوكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" بتعطيل حركة قارب مطاطي لطالبي اللجوء.

وعقب دفعهم نحو المياه التركية وإنقاذهم من قبل الخفر التركي، قال الفلسطيني يوسف علي، أحد طالبي اللجوء للقناة الألمانية: "انهالوا علينا ضرباً بالعصي والأيدي وأرادوا إغراقنا في البحر".

وتابع: "صرخوا في وجوهنا وهم يقولون عودوا إلى تركيا".

بدورها قالت سيدة لاجئة: "قبل أيام نجحت في الوصول إلى الجزيرة اليونانية، لكن السلطات أرغمتنا على الركوب على قارب مطاطي مع الأطفال والتوجه نحو تركيا".

وتنقذ السلطات التركية الكثير من طالبي اللجوء، والراغبين في الانتقال إلى أوروبا عبر اليونان، حيث تقوم الأخيرة بإجبارهم على العودة إلى تركيا منذ إعلان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في فبراير/ شباط 2020، أن بلاده لن تتسامح مع دخول اللاجئين إلى أراضيها.