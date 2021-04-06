سياسة
3 دقيقة قراءة
وكالة الأدوية الأوروبية.. خبير يؤكد وجود صلة بين "أسترازينيكا" وتجلط الدم
أكد خبير في وكالة الأدوية الأوروبية وجود صلة بين حالات تجلط الدم لبعض الأشخاص وتلقيهم لقاح "أسترازينيكا"، لافتاً إلى أن كيفية حدوث ذلك مازالت غامضة، ونسبة الحدوث "نادرة".
وكالة الأدوية الأوروبية.. خبير يؤكد وجود صلة بين "أسترازينيكا" وتجلط الدم
المخاطر المحيطة بلقاح أسترازينيكا دفعت عدداً من الدول الأوروبية إلى منع استخدامه تماماً أو استخدامه بشروط في دول أخرى  / Reuters
6 أبريل 2021

أكد مسؤول في وكالة الأدوية الأوروبية، الثلاثاء، وجود "صلة" بين لقاح أسترازينيكا وحالات تجلط الدم لبعض الأشخاص الذين تلقوه، ما يمثّل ضربة لجهود مكافحة الوباء الذي لا يزال يعصف بالعديد من الدول.

وقال مسؤول إستراتيجية اللقاحات في وكالة الأدوية الأوروبية، ماركو كافاليري: "يمكننا الآن أن نقول ذلك، من الواضح أن هناك صلة بين اللقاح وحالات تجلط الدم، لكننا لا نعرف بعد ما الذي يسبب رد الفعل هذا"، بحسب مقابلته المنشورة في صحيفة "إل مساجيرو" الإيطالية.

وأضاف فيما يتعلّق بالموقف الرسمي للوكالة: "باختصار، في الساعات القليلة المقبلة سنقول إن هناك صلة، ولكن ما زال يتعين علينا فهم الكيفية التي يحدث بها ذلك".

في الوقت نفسه، أوضح بيان لوكالة الأدوية الأوروبية أن لجنة السلامة التابعة لها ومقرها في أمستردام "لم تصل بعد إلى استنتاج والمراجعة جارية حالياً"، وأضافت أنه من المتوقع أن تصدر قرارها الأربعاء أو الخميس، حسب وكالة الصحافة الفرنسية التي تسلمت البيان.

وتنتشر منذ أسابيع شكوك حول آثار جانبية خطيرة محتملة، ولكنها نادرة، بعد ملاحظة حالات تجلط غير نمطي لدى أشخاص جرى تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا.

فقد رُصدت عشرات الحالات وأدى العديد منها إلى الوفاة، وسجلت المملكة المتحدة 30 حالة وسبع وفيات من إجمالي 18,1 مليون جرعة جرى استعمالها حتى 24 مارس/آذار.

وتقول وكالة الأدوية الأوروبية حتى الآن إنه "لم يجرِ إثبات وجود صلة سببية مع اللقاح"، رغم أن الارتباط "ممكن"، مشددة على أن فوائد التطعيم ضد فيروس كورونا ما زالت "تفوق مخاطر الإصابة".

وبسبب هذا التضارب وعدم اليقين، قررت دول عديدة مثل فرنسا وألمانيا وكندا، عدم إعطاء اللقاح لأشخاص دون سن معينة كإجراء احترازي، فيما أوقفت النرويج والدنمارك استخدامه تماماً في الوقت الحالي.

من جانبها، أكدت شركة أسترازينيكا في مارس/آذار أنه "لا دليل" على تسبب اللقاح في زيادة مخاطر الإصابة بالتجلط، وأكدت أن "سلامة المرضى" هي "أولويتها الرئيسية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us