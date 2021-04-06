سياسة
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سلطات دبي تعلن ترحيل مشاركين في جلسة تصوير عارية
قال النائب العام لإمارة دبي إن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها، وإن المتهمين بارتكاب الفعل الفاضح في مكان عام من المزمع أن يعادوا إلى بلدانهم، جاء ذلك بعد اعتقال 11 امرأة أوكرانية ورجل روسي كانوا قد شاركوا في جلسة تصوير عارية من شرفة.
سلطات دبي تعلن ترحيل مشاركين في جلسة تصوير عارية
السلطات في دبي تعلن ترحيل المتورطين في جلسة تصوير عارية من شرفة / AP
6 أبريل 2021

أعلنت السلطات في دبي أن المتورطين في جلسة تصوير عارية من شرفة انتشرت على نطاق واسع ودفعت إلى حملة في المدينة، تقرر ترحيلهم.

قال النائب العام لإمارة دبي عصام عيسى الحميدان، الثلاثاء، إن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها، وإن المتهمين بارتكاب الفعل الفاضح في مكان عام من المزمع أن يعادوا إلى بلدانهم. وامتنعت السلطات عن التعليق.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أكدت السلطات اعتقال 11 امرأة أوكرانية ورجل روسي كانوا قد شاركوا في جلسة التصوير. وكانت اللقطات بمثابة صدمة في الإمارة.

يعد التحرك السريع أمراً غير معتاد للغاية بالنسبة للنظام القانوني في دبي، فعادة يجري تحويل مثل هذه القضايا إلى المحكمة أو البت فيها قبل الترحيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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