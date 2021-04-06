أعلنت السلطات في دبي أن المتورطين في جلسة تصوير عارية من شرفة انتشرت على نطاق واسع ودفعت إلى حملة في المدينة، تقرر ترحيلهم.

قال النائب العام لإمارة دبي عصام عيسى الحميدان، الثلاثاء، إن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها، وإن المتهمين بارتكاب الفعل الفاضح في مكان عام من المزمع أن يعادوا إلى بلدانهم. وامتنعت السلطات عن التعليق.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أكدت السلطات اعتقال 11 امرأة أوكرانية ورجل روسي كانوا قد شاركوا في جلسة التصوير. وكانت اللقطات بمثابة صدمة في الإمارة.

يعد التحرك السريع أمراً غير معتاد للغاية بالنسبة للنظام القانوني في دبي، فعادة يجري تحويل مثل هذه القضايا إلى المحكمة أو البت فيها قبل الترحيل.