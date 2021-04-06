استدعت الخارجية التركية، الثلاثاء، السفير الصيني في أنقرة ليو شاو بين، لإبلاغه بانزعاجها من منشورات للسفارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعربت الوزارة للسفير عن انزعاجها من منشورات للسفارة على موقع تويتر، بحسب وكالة الأناضول نقلاً عن مسؤولين في الخارجية التركية.

ورداً على تغريدات داعمة لمسلمي الأويغور نشرها كل من رئيسة حزب "إيي" التركي مرال أقشنر ورئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، أشارت السفارة الصينية إلى حسابهما بتويتر في تغريدة: "يعارض الجانب الصيني بحزم ويدين بشدة أي تحدّ من أي شخص أو قوة لسيادة الصين ووحدة أراضيها، ويحتفظ بحق الرد المحق".

وأثارت تغريدة السفارة الصينية رد فعل شعبياً غاضباً وخصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي داخل تركيا، ما دفع وزارة الخارجية إلى استدعاء السفير وتقديم احتجاج رسمي على ما نُشر.