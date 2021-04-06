سياسة
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بسبب قضية الأويغور.. الخارجية التركية تستدعي السفير الصيني بأنقرة
استدعت الخارجية التركية السفير الصيني في أنقرة، على خلفية منشور يخص مسلمي الأويغور، ماذا كُتب فيه؟
بسبب قضية الأويغور.. الخارجية التركية تستدعي السفير الصيني بأنقرة
السفير الصيني في أنقرة ليو شاو بين جرى استدعاؤه للخارجية التركية  / AA
6 أبريل 2021

استدعت الخارجية التركية، الثلاثاء، السفير الصيني في أنقرة ليو شاو بين، لإبلاغه بانزعاجها من منشورات للسفارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعربت الوزارة للسفير عن انزعاجها من منشورات للسفارة على موقع تويتر، بحسب وكالة الأناضول نقلاً عن مسؤولين في الخارجية التركية.

ورداً على تغريدات داعمة لمسلمي الأويغور نشرها كل من رئيسة حزب "إيي" التركي مرال أقشنر ورئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، أشارت السفارة الصينية إلى حسابهما بتويتر في تغريدة: "يعارض الجانب الصيني بحزم ويدين بشدة أي تحدّ من أي شخص أو قوة لسيادة الصين ووحدة أراضيها، ويحتفظ بحق الرد المحق".

وأثارت تغريدة السفارة الصينية رد فعل شعبياً غاضباً وخصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي داخل تركيا، ما دفع وزارة الخارجية إلى استدعاء السفير وتقديم احتجاج رسمي على ما نُشر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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