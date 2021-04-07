سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 7 أبريل/نيسان 2021
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خلاصات من TRT عربي: 7 أبريل/نيسان 2021
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن يصرّح بأن لقاء أردوغان بالمسؤولين الأوروبيين كان "إيجابياً بشكل عام" / AA
7 أبريل 2021

أهم الأحداث:

الرئاسة التركية تعتبر لقاء أردوغان بالمسؤولين الأوروبيين "إيجابياً بشكل عام"، والسودان تصرّح بأن "تعنّت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة يحتم التفكير في كل الخيارات الممكنة".

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الرئاسة التركية: لقاء أردوغان بالمسؤولين الأوروبيين إيجابي بشكل عام

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الثلاثاء، إن اجتماع الرئيس رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، كان "إيجابياً بشكل عام". [TRT عربي]

وذكر قالن في بيان كتابي، أن "اللقاء جرى في أجواء إيجابية بشكل عام، وقُيِّمت العلاقات التركية-الأوروبية من جوانب عدة". [الأناضول]

وأضاف أن أردوغان أكد للمسؤولين الأوروبيين أن الهدف النهائي لبلاده من مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي هو العضوية التامة في صفوفه. [الأناضول]

السودان: تعنّت إثيوبيا يحتم التفكير بكل الخيارات الممكنة

قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية الثلاثاء، إن "التعنت" الإثيوبي في مفاوضات سد "النهضة" يحتم على الخرطوم "التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية أمنه ومواطنيه، بما يكفله له القانون الدولي". [TRT عربي]

وأضافت الوزارة، في بيان: "اختُتمت اليوم، في العاصمة الكنغولية كينشاسا، جولة مباحثات حول سد النهضة الإثيوبي دون إحراز أي تقدم؛ بسبب التعنت الإثيوبي". [TRT عربي]

وتابعت أن السودان "أكد خلال الاجتماعات خطورة الإجراءات أحادية الجانب، خاصة بعد تجربة الملء الأول لسد النهضة في يوليو/تموز الماضي، التي ألحقت أضراراً فادحة بالسودان، تمثلت في شح مياه الري والشرب حتى في العاصمة الخرطوم." [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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