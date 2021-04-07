نشرت مجلة لانسيت للطب النفسي دراسة خلصت إلى أن شخصاً من كل ثلاثة أصيبوا بفيروس كورونا بات يعاني شكلاً من أشكال التشخيص العصبي أو النفسي بعد مرور 6 أشهر.

وأثبتت الدراسة، التي تناولت المخاطر التي يخلفها فيروس كورونا على الصحة العقلية، أن 34% من متعافي كورونا شُخّصوا بحالة عصبية أو نفسية في غضون ستة أشهر، بعد دراسة سجلات قرابة 230 ألف مريض.

ويعدّ القلق أكثر حالات الاضظراب النفسي والعصبي عند متعافي كورونا بنسبة 17%، إلى جانب اضطرابات المزاج بنسبة 14%.

وكانت دراسة سابقة نُشرت في نفس المجلة توصلت إلى أن واحداً من كل خمسة مصابين بكورونا يصاب بمرض نفسي خلال 90 يوماً.

وكان القلق والاكتئاب والأرق الأكثر شيوعاً بين مرضى كورونا المتعافين الذين أصيبوا بمشاكل نفسية في الدراسة، ووجد الباحثون أيضاً مخاطر أعلى بشكل ملحوظ للإصابة بالخرف.