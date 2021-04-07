أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 132.12 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و4871.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وسجلت الولايات المتحدة إجمالي وفيات بلغ 555826، وعدد إصابات مؤكدة 30831345، أما في البرازيل فكان إجمالي الوفيات 332752، وعدد الإصابات المؤكدة 13013601، وفي الهند كان إجمالي الوفيات 165547، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 12686049.

وفي فرنسا كان إجمالي الوفيات 97273، وعدد الإصابات المؤكدة 4841308، وفي روسيا وصل إجمالي الوفيات إلى 240589، وعدد الإصابات المؤكدة إلى 4597868، أما في المملكة المتحدة فكان إجمالي الوفيات 126882، وعدد الإصابات المؤكدة 4364529.