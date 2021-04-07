تصدر مطار إسطنبول مطارات أوروبا من حيث عدد الرحلات الجوية خلال شهر مارس/آذار الماضي.

ووفقاً لتقرير حركة الطيران الصادر عن منظمة سلامة الملاحة الجوية الأوروبية (EUROCONTROL) للفترة بين 1 و31 مارس/آذار، فقد تصدر مطار إسطنبول المطارات الأوروبية في عدد الرحلات بواقع17407رحلات.

وخلال الفترة ذاتها جاء مطار باريس شارل ديغول في المركز الثاني بـ14186رحلة، أعقبه مطار فرانكفورت بـ13708رحلات، ومطار أمستردام بـ12874رحلة، ومطار مدريد باراخاس في المرتبة الخامسة بـ11407رحلات.

وقال الحساب الرسمي لمطار إسطنبول في تويتر: "نحن الرواد في أوروبا في شهر مارس (آذار). وفقاً لبيانات EUROCONTROL للفترة بين1و31 مارس (آذار)تجاوزنا جميع المطارات، وأصبحنا المطار الذي نظم أكبر عدد من الرحلات الجوية في أوروبا".