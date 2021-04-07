سياسة
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2755 مليارديراً.. تعرّف قائمة أغنى أغنياء العالم لعام 2021
اتسعت رقعة أصحاب المليارات بعد عام قلبت فيه جائحة فيروس كورونا الاقتصادات العالمية رأساً على عقب. تعرّف قائمة أغنى أغنياء العالم لعام 2021 حسب ما أعلنتها مجلة فوربس.
2755 مليارديراً.. تعرّف قائمة أغنى أغنياء العالم لعام 2021
تصدر قائمة فوربس مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس للعام الرابع على التوالي / Reuters
7 أبريل 2021

ذكرت مجلة فوربس، الثلاثاء، أن قائمتها لأصحاب المليارات في العالم ضمت في أحدث نسخها رقماً قياسياً بلغ 2755 مليارديراً، يتصدرهم مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس للعام الرابع على التوالي.

واتسعت رقعة أصحاب المليارات بعد عام قلبت فيه جائحة فيروس كورونا الاقتصادات العالمية رأساً على عقب، وهددت سبل معيشة الناس في أنحاء العالم.

وأفادت فوربس بأن قيمة ثروة أصحاب المليارات في العالم بلغت مجتمعة 13.1 تريليون دولار العام الحالي، ارتفاعاً من ثمانية تريليونات العام الماضي.

وقال راندال لين، كبير مسؤولي المحتوى في فوربس، في مقابلة مع رويترز: "شديدو الغنى أصبحوا أغنى أكثر وأكثر".

وقفز إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إلى المركز الثاني في القائمة من الحادي والثلاثين العام الماضي.

أما برنار أرنو الرئيس التنفيذي لشركة السلع الفاخرة (إل.في.إم.إتش) فجاء في المركز الثالث، تلاه مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس في المركز الرابع، ثم أتم الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ قائمة الخمسة الأوائل لأغنى أغنياء العالم.

وخرج قطب الاستثمار والأعمال وارين بافيت من قائمة الخمسة الأوائل لأول مرة في أكثر من عشرين عاماً، في ظل هيمنة الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا على تصنيفات فوربس.

وضمت قائمة هذا العام 493 وافداً جديداً، منهم ويتني وولف هيرد الرئيسة التنفيذية لتطبيق المواعدة "بامبل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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