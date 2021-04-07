سياسة
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أردوغان: استعداداتنا لشق قناة إسطنبول في مراحلها الأخيرة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته أوشكت على إتمام الاستعدادت اللازمة من أجل مشروع شق قناة إسطنبول، قائلاً إنه من المزمع وضع حجر الأساس لمشروع القناة في صيف العام الجاري.
أردوغان: استعداداتنا لشق قناة إسطنبول في مراحلها الأخيرة
أردوغان: أكملنا إلى حد كبير استعداداتنا لشق قناة إسطنبول التي تعتبر من أكبر مشاريع البنية التحتية وأكثرها استراتيجية في بلادنا / AA
7 أبريل 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن حكومته أوشكت على إتمام الاستعدادت اللازمة من أجل مشروع شق قناة إسطنبول.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي في أنقرة.

وأوضح أردوغان: "أكملنا إلى حد كبير استعداداتنا لشق قناة إسطنبول التي تعتبر من أكبر مشاريع البنية التحتية وأكثرها استراتيجية في بلادنا".

وأضاف أن "قناة إسطنبول" ستكون متنفَساً جديداً للمنطقة، وأنه من المخطط أن يبلغ طولها 45كم، وعمقها 21 متراً، وعرضها الأقصى 275 متراً.

وأشار إلى أنه من المزمع وضع حجر الأساس لمشروع قناة إسطنبول في صيف العام الجاري.

وفي سياق مكافحة فيروس كورونا، قال الرئيس التركي: "نعتبر مكافحة جائحة كورونا مسألة وطنية فوق السياسة تهم صحة كل أبناء الشعب التركي البالغ تعداده 84 مليوناً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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