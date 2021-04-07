سياسة
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ماذا يحدث؟ تايوان: سنحارب حتى النهاية إذا هاجمتنا الصين
قالت وزارة الدفاع التايوانية إن 15 طائرة صينية من بينها 12 مقاتلة دخلت منطقة الدفاع الجوي وإن طائرة مضادة للغواصات حلقت إلى الجنوب عبر قناة باشي الواقعة بين تايوان والفلبين، مؤكدة أنها ستحارب للنهاية إذا هاجمتها الصين.
ماذا يحدث؟ تايوان: سنحارب حتى النهاية إذا هاجمتنا الصين
وزير خارجية تايوان يقول إن بلاده ستحارب حتى النهاية إذا هاجمتها الصين / Reuters
7 أبريل 2021

دفعت الصين بالمزيد من مقاتلاتها إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية، الأربعاء، في تصعيد لاستعراض القوة حول الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، وقال وزير خارجية تايوان إن بلاده ستحارب حتى النهاية إذا هاجمتها الصين.

وشكت، تايوان التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، من تكرار أنشطة بكين العسكرية في الأشهر القليلة الماضية إذ تتوغل القوات الجوية الصينية يومياً تقريباً في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية. وقالت الصين يوم الاثنين إن مجموعة حاملة طائرات تجري تدريبات قرب الجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن 15 طائرة صينية من بينها 12 مقاتلة دخلت منطقة الدفاع الجوي وإن طائرة مضادة للغواصات حلقت إلى الجنوب عبر قناة باشي الواقعة بين تايوان والفلبين.

وأضافت أن القوات الجوية التايوانية دفعت بطائرات لاعتراض الطائرات الصينية وإبعادها.

وفي وقت سابق اليوم قال وزير الخارجية جوزيف وو إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق بسبب احتمالات نشوب صراع.

وقال للصحفيين في مقر الوزارة "حسب فهمي المحدود لصناع القرار الأمريكيين الذين يراقبون التطورات في المنطقة، من الواضح أنهم يرون خطر احتمال أن تشن الصين هجوماً على تايوان".

وأضاف: "نحن مستعدون دون شك، للدفاع عن أنفسنا وسنخوض الحرب إذا تعين علينا خوضها.

وإذا تعين علينا أن ندافع عن أنفسنا إلى النهاية سندافع عن أنفسنا إلى النهاية".

وتقول الصين إن أنشطتها حول تايوان تهدف إلى حماية السيادة الصينية. وقد أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من تحركات الصين وقالت إن التزامها تجاه تايوان "ثابت كالصخر".

ولم تذكر تايوان أو الصين على وجه الدقة موقع المجموعة الحربية التي تجري تدريبات بقيادة حاملة طائرات قرب الجزيرة أو ما إذا كانت متجهة إلى بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه حيث توجد حالياً مجموعة حربية أمريكية تقودها حاملة طائرات.

من ناحية أخرى أعلنت البحرية الأمريكية أن المدمرة جون إس. ماكين التي تحمل صواريخ موجهة عبرت مضيق تايوان في تحرك "روتيني" وذلك في إطار الالتزام الأمريكي بحرية الملاحة في المحيطين الهندي والهادي.

وقالت البحرية في بيان "سيواصل الجيش الأمريكي الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

وقد عمدت واشنطن، أهم داعم دولي لتايوان ومورد سلاح لها، إلى دفع تايوان إلى تحديث جيشها بحيث يصعب على الصين تهديدها.

وقال وزير الخارجية التايواني وو إن بلاده عازمة على تحسين قدراتها العسكرية وإنفاق المزيد على الدفاع.

وتابع: "الدفاع عن تايوان مسؤوليتنا. سنحاول بكل السبل تحسين قدراتنا الدفاعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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