سياسة
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تسريب بيانات فيسبوك.. كيف تعرف أن حسابك مخترق بالفعل؟
بعد واقعة تسريب بيانات حسابات مستخدمي فيسبوك، أصاب المستخدمين قلق بشأن حساباتهم الشخصية وبياناتهم، هكذا تعرف ما إذا كان حسابك مخترقاً!
تسريب بيانات فيسبوك.. كيف تعرف أن حسابك مخترق بالفعل؟
جرت مشاركة أرقام الهواتف والبيانات الشخصية لـ 533 مليون مستخدم على فيسبوك / DPA
7 أبريل 2021

نشر منتدى للقرصنة، بيانات وأرقام هواتف شخصية لـ533 مليون مستخدم لعملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وذكر موقع "بيزنس إنسايدر" السبت، أنه تمت مشاركة أرقام الهواتف والبيانات الشخصية لـ533 مليون مستخدم على فيسبوك من 106 دول عبر الإنترنت على منصة قرصنة بشكل مجاني.

وتتضمن المعلومات الشخصية للمستخدمين، كأرقام الهواتف، ومواقعهم على الخريطة، وتواريخ ميلادهم، والبريد الإلكتروني.

بعد هذه الحادثة تساءل العديد من المستخدمين حول إمكانية معرفة إذا ما أصابهم تسريب للبيانات جراء هذا الأمر أم لا.

تمكنت منصة خدمة الأمان Have I Been Pwned، من توفير خدمة التحقق مما إذا كان حسابك مخترقاً أم لا وبشكل مجاني.

يكفي إدخال عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك الخاص ومعرفة ما إذا كانت بياناتك قد تعرضت للسرقة. إذا كان الأمر كذلك، يجب عليك تغيير كلمة المرور الخاصة بك على فيسبوك على وجه السرعة.

في حالة سرقة بياناتك، فإن هناك احتمالية لوقوعك في ما يسمى بـ"التصيّد الاحتيالي".

لذلك قد يحدث أن تتلقى رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية مشكوك فيها تطلب النقر فوق الرابط، على سبيل المثال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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