أكدت وكالة الأدوية الأوروبية، الأربعاء، وجود "صلة محتملة" بين لقاح شركة أسترازينيكا وحدوث جلطات دموية بنسبة نادرة، لكنها أوضحت أن فوائد اللقاح لا تزال تفوق مخاطره.

ولم تفرض الوكالة في بيانها، أي قيود جديدة على استخدام اللقاح للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً.

وقالت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي، إن معظم الحالات المُبلغ بها لوحظت في نساء دون سن 60 في غضون أسبوعين من التطعيم.

وأشارت الوكالة إلى أنها لم تتمكن بناءً على الأدلة المتاحة حالياً، من تحديد عوامل الخطر، بعدما فحص الخبراء عشرات الحالات التي كانت جميعها في أوروبا والمملكة المتحدة، حيث تلقى حوالي 25 مليون شخص لقاح أسترازينيكا.

وقال المدير التنفيذي للوكالة إمير كوك: "يجب إدراج الحالات المُبلغ عنها للجلطات الدموية النادرة بعد التطعيم بلقاح أسترازينيكا، كأعراض جانبية محتملة للقاح".