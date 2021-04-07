سياسة
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بعد عيد الفطر.. أردوغان يعِد بأيام أجمل بعد فترة من التزام تدابير كورونا
قال الرئيس أردوغان في كلمة خلال اجتماع رؤساء فروع حزبه العدالة والتنمية في الولايات التركية بمركز الحزب في أنقرة، إن هدف الحكومة من فرض تدابير ضد انتشار فيروس كورونا يتمثل بإراحة البلاد بشكل عام طيلة شهر رمضان والتحضير لأيام أجمل بعد عيد الفطر.
بعد عيد الفطر.. أردوغان يعِد بأيام أجمل بعد فترة من التزام تدابير كورونا
أردوغان يقول إن هدف الحكومة من فرض تدابير ضد انتشار كورونا يهدف إلى التحضير لأيام أجمل بعد عيد الفطر / AA
7 أبريل 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إن هدف الحكومة من فرض تدابير ضد انتشار فيروس كورونا يتمثل بإراحة البلاد بشكل عام طيلة شهر رمضان والتحضير لأيام أجمل بعد عيد الفطر.

ولفت في كلمة خلال اجتماع رؤساء فروع حزبه العدالة والتنمية في الولايات التركية بمركز الحزب في أنقرة، إلى أن الحكومة توجهت مجدداً إلى تشديد التدابير بسبب زيادة التهديدات التي يمثّلها انتشار الوباء بعد اتخاذ خطوات لعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأضاف: "إذا تمكنّا من تقليل عدد الإصابات إلى بضعة آلاف من خلال تدابيرنا في رمضان، فيمكننا حينها اللحاق بالموسم السياحي الذي سيبدأ في مايو/أيار المقبل، وتحقيق نشاط تجاري سيتبع ذلك".

وأردف: "ليس من المهم تخفيف تركيا تدابير كورونا أو تغلبها على جائحة كورونا بمفردها، إنما المهم هو ألا نتأخر عن مستوى التعافي العام في العالم، بخاصة في المناطق التي تربطنا معها علاقات إنسانية وتجارية وثيقة".

وفي شأن آخر، أكّد أردوغان أن الحكومة تتجه إلى تلافي المشكلات والأخطاء وأوجه القصور في جميع الأنشطة سواءً عمل البرلمان أو إجراءات الحكومة وفعاليات البلديات.

ولفت إلى وجود جهات لا تتقبل الموقع الذي وصلته تركيا في المجال الدولي، وأطراف لا تتخلى عن مشروعها لتشكيل ممر إرهابي على طول حدود تركيا (جنوباً).

وشدد على أن الحكومة تعمل بكامل طاقتها من أجل الأفضل دون التخلي عن إنجازات البلد في الداخل والخارج.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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