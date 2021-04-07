قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأربعاء، إن أنقرة وباكو تهدفان إلى تعزيز التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن أقار ونظيره الأذربيجاني ذاكر حسنوف أجريا اتصالاً مرئياً، تطرقا خلاله إلى المناورات العسكرية المشتركة الجارية بين البلدين.

وخلال الاتصال، أوضح أقار أن البلدين يهدفان من المناورات العسكرية إلى تعزيز التعاون بين قواتهما المسلحة وتطوير إمكانية العمل المشترك.

وأضاف أن "الدفاع عن بلدنا وأمتنا وأرضنا ضد التهديدات الخارجية مهم جداً"، مشدداً على وجوب أن تكون قواتهما مستعدة في هذا الصدد.

وتابع: "على الجميع أن يعلم أن تركيا وأذربيجان مصممتان على حماية حقوقهما ومصالحهما وقادرتان على ذلك".

وأكد أقار أن البلدين يستمدّان قوتهما من وحدتهما الثقافية وتاريخهما المشترك.

ولفت إلى أن أنقرة وباكو تربطهما علاقات وثيقة وتجمعهما وحدة المصير، حسب البيان.

والثلاثاء، أطلقت القوات التركية ونظيرتها الأذربيجانية، مناورات عسكرية مشتركة بمشاركة وحدات قتالية من الجي شين.

وأفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، أن التدريبات المشتركة تجري في أذربيجان، باستخدام نظام اتصالات موحد.

وتتضمن التدريبات تنظيم التفاعل بين الوحدات المشاركة وفتح نقاط تحكم ميدانية وغيرها من الأنشطة، ومن المقرر أن تستمر حتى الخميس، حسب البيان.