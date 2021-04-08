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أردوغان: استعداداتنا لشق قناة إسطنبول في مراحلها الأخيرة، وملك الأردن يقول إن الفتنة وُئدت والأمير حمزة في قصره وتحت رعايتي.

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أردوغان: استعداداتنا لشق قناة إسطنبول في مراحلها الأخيرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن حكومته أوشكت على إتمام الاستعدادت اللازمة من أجل مشروع شق قناة إسطنبول. [TRT عربي]

وأوضح أردوغان: "أكملنا إلى حد كبير استعداداتنا لشق قناة إسطنبول التي تعتبر من أكبر مشاريع البنية التحتية وأكثرها استراتيجية في بلادنا". [TRT عربي]

وأضاف أن "قناة إسطنبول" ستكون متنفَساً جديداً للمنطقة، وأنه من المخطط أن يبلغ طولها 45كم، وعمقها 21 متراً، وعرضها الأقصى 275 متراً. [TRT عربي]

ملك الأردن: الفتنة وُئدت والأمير حمزة في قصره وتحت رعايتي

أكّد ملك الأردن عبد الله بن الحسين في رسالة إلى الشعب أن "الفتنة وئدت"، في إشارة إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بولي العهد السابق أخيه الأمير حمزة. [TRT عربي]

وأضاف الملك في رسالته أن الأردن الآن "آمن مستقر. وسيبقى، بإذن الله عز وجل، آمناً مستقراً، محصّناً بعزيمة الأردنيين، منيعاً بتماسكهم، وبتفاني جيشنا العربي الباسل وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن الوطن". [TRT عربي]

وتابع الملك الأردني: "لم يكن تحدي الأيام الماضية هو الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا، لكنه كان لي الأكثر إيلاماً، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه، ولا شيء يقترب ممَّا شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب العزيز". [TRT عربي]