تعود المساجد في بعض الدول العربية إلى استقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك (1442هـ -2021م)، خاصة في صلاة التراويح، بعد أن أغلقت أبوابها العام الماضي، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وحتى الآن أعلنت 6 دول هي السعودية والإمارات والكويت والعراق ومصر والجزائر، السماح بإقامة الفروض اليومية وخطبة الجمعة وصلاة التراويح في المساجد.

بينما أعلنت كل من قطر وسلطنة عمان والأردن عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد، خلال شهر رمضان، الذي يبدأ في 13 أبريل/نيسان الجاري، وينتهي في 12 مايو/أيار المقبل، وفق حسابات فلكية، فيما تتحرى أغلب الدول هلاله الاثنين.

ومع استمرار جائحة كورونا فرضت الدول الست تدابير احترازية بشأن الصلاة في المساجد، بينها تحديد مدى زمني أقصى لصلاة التراويح، واستمرار غلق أماكن الوضوء، والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، واصطحاب سجادة صلاة خاصة، ومنع الدروس الدينية والإفطار الجماعي.

فقد أعلنت السعودية إقامة الفروض وصلاة التراويح، وتوزيع وجبات فردية للإفطار بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، لمن يحصل على تصريح من تطبيق "اعتمرنا" التابع لوزارة الحج والعمرة، وذلك بعد نحو 10 أيام على إعلان إقامة التراويح بالمسجد النبوي في المدينة المنورة، وفق رئاسة شؤون المسجدين، في 28 مارس/آذار الماضي.

وكذلك السماح باستمرار فتح بقية مساجد المملكة، خلال رمضان، مع الالتزام بالتدابير الوقائية من الفيروس.

وقررت الكويت استمرار حظر التجول الجزئي خلال رمضان، مع تعديل مواعيده ليبدأ من 7 مساء (17:00 ت.غ) حتى 5 صباحاً (03:00 ت.غ)، مع إقامة صلاة التراويح، بحيث يُسمح للراغبين بالذهاب سيراً على الأقدام إلى المساجد القريبة من منازلهم، وفق تصريح لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، مطلع أبريل/نيسان الجاري.

وأوضحت الإمارات أن مدة صلاتي العشاء والتراويح لا تزيد عن 30 دقيقة، مع حظر إقامة موائد الإفطار في المساجد وباحاتها، وتحديد الموقف من صلاة القيام في العشر الأواخر لاحقاً وفقاً للوضع الوبائي، بحسب بيان للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، في 17 مارس/ آذار الماضي.

أما في العراق، فليست لدى وزارة الصحة "نية باتخاذ إجراءات جديدة خلال شهر رمضان المبارك"، وهو ما يعني السماح باستمرار إقامة الفروض اليومية والتراويح في المساجد، بحسب تصريح مدير الصحة العامة بالوزارة رياض عبد الأمير، لوكالة الأنباء العراقية، في 4 أبريل/نيسان الجاري.

وأعلنت مصر اقتصار المساجد خلال شهر رمضان على الفروض اليومية وخطبة الجمعة وصلاة التراويح، مع حظر الاعتكاف، وفتح مصليات النساء، وفق بيان لوزارة الأوقاف، في 1 أبريل/نيسان الجاري.

وستفتح الجزائر المساجد للفروض والجمعة والتراويح، على ألَّا يتعدى وقت صلاة التراويح 30 دقيقة، وفق بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في 1 أبريل/نيسان الجاري.

وخلال رمضان يستمر حظر تجوال في 9 ولايات من 58 بين الساعة 11 ليلاً (22:00 ت.غ) و4 صباحاً (03:00 ت.غ).

أما في قطر، فقرر مجلس الوزراء، في 7 أبريل/نيسان الجاري، استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة في رمضان، على أن تؤدى صلاة التراويح بالمنازل بسبب تفشي كورونا، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وكذلك تقليص عدد الموظفين في مقر العمل بالجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى 50 بالمئة، ومنع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة، ومنع الجلوس بالحدائق العامة والشواطئ والكورنيش، وتأجيل المؤتمرات والمعارض والفعاليات، وإغلاق الأسواق العامة يومي الجمعة والسبت أسبوعياً.

فيما أعلنت اللجنة العليا لمكافحة كورونا بسلطنة عمان، في 5 أبريل/نيسان الجاري، "حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات بدءاً من 9 مساء (18:00 ت.غ) حتى 4 صباحاً (01:00 ت.غ) طوال أيام شهر رمضان"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

كما تشمل القرارات "عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد، والحظر التام لجميع التجمّعات الرمضانية وحظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان".

وقررت الحكومة الأردنية منع إقامة صلوات الفجر والمغرب والعشاء والتراويح والجمعة في المساجد، وفق المتحدث باسم الحكومة، في 28 مارس/آذار الماضي.

وكذلك استمرار العمل بحظر التجول الشامل يوم الجمعة والجزئي بقية أيام الأسبوع، ويبدأ للمنشآت من السادسة مساء (16:00 ت.غ)، وللأفراد من السابعة مساء (17:00 ت.غ)، ويستمر حتى السادسة من صباح اليوم التالي (04:00 ت.غ)، وذلك حتى 15 مايو/أيار المقبل.