البعض منها يعطي الدفء في فصل الشتاء، والبعض الآخر يُشرب لتقوية المناعة وكلها تشترك في مذاقها المتميز.

نتجول معكم اليوم في رحلة بين أطباق الحساء في تركيا، والتي ظلت لعقود تاجاً للموائد وأضافت ألواناً شهية إلى أطعمة الأناضول العريقة.

حساء أفشور.. قاهر النوم

يُشتهر حساء أفشور في ولاية بتليس ويُحضر من مرق البيران الشهير، مع لحم الماعز والماء ليشرب في ساعات الصباح الأولى، ويعطي طاقة ونشاطاً كبيرين حتى عُرف باسم "قاهر النوم".

الحساء الحلو.. طبق الزفاف

يتميز هذا الحساء عن غيره بمذاقه الحلو كما أنه يقدم بارداً. يعتبر هذا الحساء طبقاً أساسياً في ولاية بايبورت، ويُقدم منذ عقود في الأعياد وحفلات الزفاف.

يُحضر الحساء الحلو عبر غلي عصير ثمر الورد وإضافة التين والمشمش والبندق وقطع البرقوق، ثم النشاء والسكر والقرنفل.

حساء العدس.. المذاق الأشهر

يعد حساء العدس واحداً من أكثر أنواع الحساء استهلاكاً على الموائد في تركيا وحتى حول العالم، حيث احتل حساء العدس المرتبة الأولى في دراسة بألمانيا لألذ 7 أنواع من الحساء في العالم.

حساء بيران.. "من شربه لا يعيا"

يُعرف حساء بيران بفوائد الكبيرة للمناعة والصحة حيث يُشتهر في مدينة غازي عنتاب بمقولة "من شربه لا يعيا"، وهو من النكهات المسجلة لمطبخ غازي عنتاب.

يُصنع هذا الحساء بإضافة البهارات والزبدة إلى الحساء المصنوع من لحم الضأن.

حساء إزو غلين.. قوت الفقراء

يعد واحداً من أهم أطباق الحساء في تركيا، واشتهر سابقاً في أوقات المجاعة والفقر بسبب مكوناته المتنوعة.

يحتوي حساء إزو غولين على العدس بشكل أساسي بالإضافة إلى البرغل والأرز والمرق ورب الطماطم.

حساء أوغماج

يُعرف هذا الحساء في ولاية قسطمونو ويُشرب أيضاً في اليونان وبلغاريا، ويُقدم أحياناً مع معجنات"اليوفكا"وأحياناً مع الحمص.

حساء أوز.. المطبخ العنتابي الشهي

يُعرف هذا الحساء في مدينة غازي عنتاب فقط وهو من الأطباق المسجلة للمدينة من قبل اليونسكو.

يتميز بمذاق فريد إذ يعد الحساء من جنين القمح ويُزين بالفستق.

حساء ترياق العيران.. مذاق الصيف والشتاء

يشتهر هذا الحساء في ولايات أرضروم ووان وسيواس، ويمكن تناوله ساخناً أو بارداً.يتكون الحساء من الحمص والقمح واللبن ويفضله الكثيرون في أشهر الصيف.

حساء البامية.. طبق قونية الشهير

يشتهر هذا الحساء في مدينة قونية، وهو أحد أشهر أطباقها المتعددة. يصنع هذا الحساء باستخدام البامية بالإضافة إلى المرقة الحمراء، ويقدم عادة في منتصف وجبة الطعام وليس في البداية.

حساء الأمعاء.. مضاد الأنفلونزا

يعد هذا الحساء المفضل لمحبي الأمعاء والكرش، ويعرف بأنه يساعد في الشفاء من أمراض مثل الأنفلونزا ونزلات البرد. كما يشتهر هذا الحساء في كثير من بلدان المنطقة.

حساء كله باتشا

من أكثر أنواع الحساء شهرة في تركيا والمنطقة، ويتكون من لحم رأس الخروف وأمعاءه، كما يعرف بفوائده الكبيرة خاصة لأمراض فصل الشتاء.

حساء أجاويد.. مذاق عريق

يشتهر هذا الحساء منذ قرون طويلة في ولاية قسطمونو، ويعد باستخدام البيض البلد والأرز والزبادي.

حساء القمح.. نكهة الصيف

يشرب حساء القمح بكثرة في منطقة وسط الأناضول وخاصة خلال أشهر الصيف، ويعرف بفوائده الكبيرة للجهاز الهضمي.

حساء"سوربا".. طبق أسكيشهير التقليدي

حساء سوربا هو أحد الأطباق التقليدية الشهيرة لمطبخ ولاية إسكيشهير, ويحضر هذا الحساء الشهي من لحم الضأن ويضاف إليه البصل الأخضر وصلصة اللبن.