أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، تنفيذ بروتوكول الجلوس المعتمد من الاتحاد الأوروبي، خلال لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسَ المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسةَ المفوضيّة الأوروبيّة أورسولا فون دير لاين، في أنقرة.

وقال جاوش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، الخميس، إنّ العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي تسير في مناخ أكثر إيجابية منذ قمّة زعماء الاتحاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأشار إلى استمرار الزيارات المتبادلة والمباحثات بين الطرفين، وانعقاد مشاورات فنية بجانب الاجتماعات المهمة.

وشدد على أن الفِرق المعنيّة بتنظيم البروتوكول تجتمع قُبيل الزيارات المقررة وتُجري المباحثات اللازمة.

ولفت إلى أنّ البروتوكول المتّبع خلال اللقاء بين أردوغان وميشيل ودير لاين في أنقرة، الثلاثاء الماضي، كان مُعتَمداً مِن الاتحاد الأوروبي.

وأردف: "بعبارة أخرى، حُدد ترتيب الجلوس بما يتماشى مع الاقتراحات المقدّمة من الاتحاد الأوروبي، نقطة انتهى".

وزاد: "لو لم تكن هناك اتهامات موجهة ضد تركيا لما كنّا سنعلن الأمر بهذا الوضوح".

وبيّن جاوش أوغلو أن هناك من يحمّل تركيا المسؤولية في هذا الصدد، وأنه لا يريد الخوض في الإجراءات الداخلية للاتحاد الأوروبي.