دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إلى تجديد مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D-8) وفق المتطلبات الراهنة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، خلال اجتماع القمة العاشرة لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، التي تستضيفها بنغلاديش عبر الاتصال المرئي.

وأكد أردوغان ضرورة تحويل "الثماني الإسلامية" إلى كيان يركز على المشاريع والإنجازات.

وأضاف: "يجب أن نركز على التجارة بالعملات المحلية من أجل حماية بلداننا من المخاطر الناجمة عن أسعار الصرف".

وأشار إلى إمكانية تفعيل فكرة إنشاء بنك إسلامي كبير على أساس منصة إلكترونية، تلبي في آن احتياجات السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية وتمويل البنية التحتية المتزايدة في العالم الإسلامي.

وفي معرض حديثه عن لقاح كورونا المحلي، أفاد بأن تركيا ستضع لقاحها المضاد في متناول البشرية جمعاء عند اعتماده.

وعلى صعيد آخر، شدّد أردوغان على ضرورة السعي لحماية اللاجئين الفلسطينيين والمهاجرين الأراكانيين واليمنيين والسوريين الذين يعانون القهر والفقر.