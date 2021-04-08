سياسة
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بدعوة من السيسي.. الرئيس التونسي قيس سعيد يزور مصر غداً
قالت الرئاسة التونسية في بيان "بدعوة من أخيه الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، يؤدي رئيس الجمهورية قيس سعيّد زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية وذلك من 9 إلى 11 أفريل (أبريل/نيسان)2021."
بدعوة من السيسي.. الرئيس التونسي قيس سعيد يزور مصر غداً
قيس سعيد يزور مصر من يوم 9 إلى 11 أبريل/نيسان 2021
8 أبريل 2021

أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، أن الرئيس قيس سعيد سيؤدي زيارة إلى مصر تدوم يومين.

وقالت الرئاسة في بيان "بدعوة من أخيه الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، يؤدي رئيس الجمهورية قيس سعيّد زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية وذلك من 9 إلى 11 أفريل (أبريل/نيسان)2021."

وأضاف البيان أن "هذه الزيارة تندرج في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلاً عن إرساء رؤى وتصوارت جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يُلبّي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء."

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لرئيس تونسي إلى مصر منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة سنة 2013.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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