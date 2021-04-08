سياسة
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"أكبر مدينة على الإطلاق".. مصر تكتشف ثاني أهم أثر بعد مقبرة توت عنخ آمون
اكتشفت مصر أكبر مدينة على الإطلاق، ويعود تاريخها إلى عهد الملك الفرعوني أمنحتب الثالث قبل ثلاثة آلاف عام. ووصفت أستاذة علم المصريات بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية بيتسي بريان، الاكتشاف بأنه "ثاني اكتشاف أثري مهم بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون".
"أكبر مدينة على الإطلاق".. مصر تكتشف ثاني أهم أثر بعد مقبرة توت عنخ آمون
تسعى مصر باستمرار إلى الترويج لتراثها الفرعوني عن طريق هذه الاكتشافات من أجل إنعاش قطاع السياحة الذي تلقى ضربات متتالية / AFP
8 أبريل 2021

اكتشفت بعثة مصرية لعلماء الآثار في الأقصر جنوب البلاد، مدينة أثرية مفقودة تحت الرمل وُصفت بأنها "أكبر مدينة على الإطلاق في مصر"، ويعود تاريخها إلى عهد الملك الفرعوني أمنحتب الثالث قبل ثلاثة آلاف عام، بحسب عالم المصريات الشهير زاهي حواس.

وقال بيان البعثة الأثرية المصرية المسؤولة عن الكشف: "اكتشفت البعثة المصرية برئاسة زاهي حواس المدينة المفقودة تحت الرمال "صعود آتون" ويعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدام المدينة من قبل الملك توت عنخ آمون"، أي قبل ثلاثة آلاف سنة.

ونقل البيان عن حواس أن البعثة "عثرت على أكبر مدينة على الإطلاق في مصر والتي أسسها أحد أعظم حكام مصر و هو الملك أمنحتب الثالث الملك التاسع من الأسرة الثامنة عشرة، الذي حكم مصر من عام 1391 حتى 1353 قبل الميلاد".

وأضاف حواس أن "هذه المدينة هي أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر".

وبدأت البعثة بالتنقيب في سبتمبر/أيلول 2020 بحثاً عن معبد توت عنخ آمون الجنائزي، في منطقة بين معبد رمسيس الثالث في مدينة هابو ومعبد أمنحتب الثالث في ممنون بمحافظة الأقصر.

وقال البيان: "وفي غضون أسابيع، بدأت تشكيلات من الطوب اللبن بالظهور في جميع الاتجاهات، وكانت دهشة البعثة الكبيرة، حينما اكتشفت أن الموقع هو مدينة كبيرة في حالة جيدة من الحفظ، بجدران شبه مكتملة، وغرف مليئة بأدوات الحياة اليومية".

كما نقل البيان عن أستاذة علم المصريات بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية بيتسي بريان، وصفها للاكتشاف بأنه "ثاني اكتشاف أثري مهم بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون".

وأفاد البيان بأن النقوش الهيروغليفية على الأواني والخواتم والطوب اللبن تشير إلى فترة الملك أمنحتب الثالث.

وتتألف المدينة "من ثلاثة قصور ملكية للملك أمنحتب الثالث، بالإضافة إلى المركز الإداري والصناعي للإمبراطورية"، على ما أفاد البيان.

وأشار البيان إلى العثور على مناطق عدة في المدينة المفقودة، إذ عثرت البعثة "في الجزء الجنوبي على المخبز ومنطقة الطهي".

وكُشف بشكل جزئي عن منطقة تمثل الحي الإداري والسكني، حسب البيان، بالإضافة إلى منطقة ورشة العمل، والتي تضم منطقة إنتاج الطوب اللبن المستخدم لبناء المعابد.

كما عُثر حسب البعثة على "دفنة رائعة لشخص ما بذراعيه ممدودتين إلى جانبه، وبقايا حبل ملفوف حول ركبتيه (..) وهناك المزيد من البحث حول هذا الأمر".

وتتوقع البعثة الكشف عن مقابر "لم تمسها يد مليئة بالكنوز"، في هذه المدينة.

وتسعى مصر باستمرار إلى الترويج لتراثها الفرعوني عن طريق هذه الاكتشافات من أجل إنعاش قطاع السياحة الذي تلقى ضربات متتالية بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد عقب إسقاط الرئيس الراحل حسني مبارك قبل عقد من الزمن.

ولم يكد هذا القطاع يبدأ في التعافي عام 2019 حتى تلقى ضربة جديدة بسبب جائحة كوفيد-19.

وكان يُنتظر أن يزور مصر قرابة 15 مليون سائح في 2020، مقابل 13 مليوناً العام السابق. لكن حركة السياحة تراجعت بنسبة كبيرة بسبب الأزمة الصحية العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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