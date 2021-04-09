كتبت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" إحدى الصحف الألمانية البارزة، أن تدمير الطائرات المسيرة القتالية التركية أكثر من 190 دبابة في إقليم قره باغ الأذربيجاني، سبب صدمة لدى الجيش الألماني.

وذكرت الصحيفة في مقالة نشرتها الخميس، أن إنجازات المسيرات التركية في أذربيجان أجبرت الجيش الألماني على اتخاذ تدابير جديدة.

وأضافت أن وزارة الدفاع الألمانية أقرت بعجز أنظمتها الدفاعية الجوية في التصدي للمسيرات القتالية.

وأشارت إلى أن وزيرة الدفاع الألمانية، أنغريت كرامب – كارنباور، أعدت بعض المقترحات لإعادة تصميم أنظمة الدفاع الجوية بشكل كامل من أجل تجاوز هذه المعضلة.

وبيّنت المقالة أن ألمانيا لم تخضع منذ 2013 أنظمة دفاعها الجوي لأي تحديث لعدم الحاجة، مشددة على أن أنظمة الدفاع الألمانية بحاجة إلى تحديث عاجل بسبب تهديدات الهجوم المحتملة للمسيرات القتالية.

وأضافت: "القوات المسلحة ليست في حالة جيدة، ومع ذلك، فقد كان مفاجئاً أن الجيش الألماني اعترف بأنه عاجز تقريباً أمام هجمات الطائرات بدون طيار".

وذكرت المقالة أن المسيرات القتالية الأذربيجانية المستوردة من إسرائيل وتركيا، دمرت أكثر من 190 دبابة ومدرعة أرمينية في إقليم قره باغ.

وقالت إن "الجنود الأرمينيين أصيبوا بالإحباط لأنهم كانوا عرضة للهجمات، فيما تسببت هذه الأنباء بصدمة للجيش الألماني".

ولفتت إلى أن ألمانيا بحاجة ملحة إلى تحديث بطاريات باتريوت الأمريكية على أراضيها، ما سيكلفها 600 مليون يورو.

وبيّن أن وزارة الدفاع الألمانية لديها حالياً خطط لنظام دفاع جوي ألماني حديث "TLVS" بقيمة تزيد عن 13 مليار يورو.

وأواخر العام الماضي، قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن مسيرات "بيرقدار" التركية، أدت دوراً استثنائياً في تحقيق جيش بلاده النصر في عملية تحرير إقليم "قره باغ" من الاحتلال الأرميني.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أُجبرت أرمينيا على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار إثر نصر حققته أذربيجان في عمليتها العسكرية التي انطلقت لتحرير إقليم "قره باغ" في 27 سبتمبر/أيلول من العام نفسه بعد قرابة 3 عقود على احتلاله.