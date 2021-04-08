سياسة
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أنقرة: لا نرى أمننا بمعزل عن أمن الخليج
صرح رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح بأن بلاده لا ترى أمن واستقرار منطقة الخليج بمعزل عن أمنها واستقرارها.
أنقرة: لا نرى أمننا بمعزل عن أمن الخليج
لقاء شنطوب مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح والوفد المرافق له في البرلمان بالعاصمة أنقرة / AA
8 أبريل 2021

قال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، إن بلاده لا ترى أمن واستقرار منطقة الخليج بمعزل عن أمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال لقاء شنطوب وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح والوفد المرافق له في البرلمان، بالعاصمة أنقرة، الخميس.

وأكد شنطوب أن تركيا والكويت بلدان صديقان وشقيقان تربطهما أواصر عميقة ومتجذرة.

ولفت إلى أن الكويت دائماً لها مكان استثنائي لدى تركيا.

وأشار إلى تبني أنقرة والكويت مواقف متشابهة في مجالات عدة.

وأكد إيلاء بلاده أهمية لدور الوساطة الذي تلعبه الكويت في المنطقة ونهجها الراسخ في حل القضايا من خلال الحوار.

وشدد على دعم بلاده الجهود المخلصة للكويت بهذا الصدد.

وأضاف أن الحوار القوي بين جميع الدول الشقيقة في منطقتي الخليج والشرق الأوسط هو السبيل الوحيد من أجل السلام والاستقرار.

وتابع: "نحن مستعدون للحوار مع كل دول المنطقة دون شروط مسبقة".

وأشاد بالموقف المبدئي للكويت حيال القضية الفلسطينية.

من جهته قال الصباح، إن العلاقات بين البلدين تتقدم على أرضية جيدة للغاية.

وأضاف: "علاقاتنا في مستوى جيد للغاية في المجالات كافة".

وفي وقت سابق اليوم، عقد الصباح مؤتمراً صحفياً مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو، بالمجمع الرئاسي بأنقرة، قبل أن يلتقيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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