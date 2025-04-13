الحرب على غزة
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"بصاروخ محلي الصنع".. الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية في محافظة حجة باليمن
أعلنت جماعة الحوثي مساء الأحد، إسقاطها طائرة مسيرة أمريكية من نوع "إم كيو-9"، في أثناء تنفيذها "أعمالاً عدائية" في أجواء محافظة حجة شمال غربي اليمن.
"بصاروخ محلي الصنع".. الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية في محافظة حجة باليمن
المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع / Others
13 أبريل 2025

جاء ذلك عقب إعلان الجماعة الأحد مقتل 5 مدنيين وإصابة 13 آخرين بجروح في حصيلة غير نهائية، جراء غارات أمريكية استهدفت مصنعاً للسيراميك غرب العاصمة صنعاء.

وأفاد المتحدث العسكري باسم قوات الحوثي يحيي سريع عبر بيان، بـ"إسقاط الدفاعات الجوية (تابعة للجماعة) طائرة أمريكية نوع MQ_9 في أثناء تنفيذها أعمالاً عدائية في أجواء محافظة حجة". وأوضح سريع أن الإسقاط حدث "بصاروخ أرض-جو محلي الصنع".

وأضاف أن هذه الطائرة تعد الرابعة التي تُسقَط خلال أسبوعين، والتاسعة عشرة منذ بدء دعم قطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية.

في المقابل شنّت الولايات المتحدة منذ 15 مارس/آذار الماضي مئات الغارات على اليمن، مما أدى لمقتل 123 مدنياً وإصابة 235 آخرين على الأقل، غالبيتهم أطفال ونساء، بحسب بيانات حوثية حتى مساء الأحد لا تشمل الضحايا من قوات الجماعة.

تأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جيش بلاده بشنّ "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدّد بـ"القضاء عليها تماماً".

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردّاً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وفي وقت سابق الأحد أعلن سريع أن الجماعة أطلقت صاروخين بالستيين على قاعدة "سودت ميخا" العسكرية الإسرائيلية بمنطقة شرق أسدود (جنوب)، ومطار بن غوريون بتل أبيب.

كما جرى "استهداف هدف حيوي للعدو الإسرائيلي (لم يحدّد طبيعته) في منطقة عسقلان المحتلة (جنوب) بطائرة مسيّرة"، بحسب سريع.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر بيان، أن صاروخاً أُطلقَ من اليمن، و"من المرجح أنه اعتُرض"، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في وسط البلاد.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتحاصر تل أبيب غزة للعام الثامن عشر، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها البالغ عددهم نحو 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة، جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

مصدر:TRT ARABI
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