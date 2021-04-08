سياسة
3 دقيقة قراءة
منظمة التعاون الإسلامي: تحرير قره باغ نصر للدول الإسلامية كافة
اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن تحرير أذربيجان إقليم قره باغ من الاحتلال الأرميني هو نصر للدول الإسلامية كافة، وذلك في أبرز تصريح صادر عن المنظمة حول الحرب التي دارت في قرة باغ.
منظمة التعاون الإسلامي: تحرير قره باغ نصر للدول الإسلامية كافة
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين  / AA
8 أبريل 2021

قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، الخميس، إن تحرير أذربيجان لإقليم قره باغ من الاحتلال الأرميني يعتبر نصراً للدول الإسلامية كافة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده العثيمين مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، في العاصمة باكو.

وهنأ العثيمين أذربيجان شعباً ودولة بنصرها في قره باغ نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أنها أنهت 30 عاماً من الاحتلال واستعادت أراضيها.

وقال: "انتهى الكابوس، لكن هذا نصف الحكاية، والآن يجب إعادة إعمار تلك المناطق (المحررة)، وهذا النصر ليس لأذربيجان فقط، وإنما لكل الدول الإسلامية، ونصر لمنظمة التعاون الإسلامي".

وأشار إلى البدء في إعادة إعمار المناطق المحررة، مضيفاً: "لقد هدموا (أرمينيا) المساجد، وسنقدم الدعم من أجل حماية هذا التراث، فالمنظمة تدعم جميع جهود أذربيجان بهذا الصدد".

ولفت إلى الحاجة لموارد مالية كبيرة من أجل إعادة إعمار المناطق المحررة من الاحتلال، مشيراً إلى إمكانية تقديم بنك التنمية الإسلامي إسهامات بهذا الصدد.

من جانبه، لفت بيرموف إلى أن منظمة التعاون الإسلامي دعمت قضية الشعب الأذربيجاني دائماً منذ الأيام الأولى لأزمة قره باغ.

وأعرب وزير الخارجية عن شكره لأمين عام المنظمة إزاء حفاظها على موقفها الثابت ودعمها لبلاده خلال الحرب التي استمرت 44 يوماً في قره باغ.

وأكد أن دولة أذربيجان تتخذ خطوات منهجية من أجل عودة المهجرين إلى موطنهم في قره باغ، مستدركاً: "ولكن مع الأسف نرى أن الطرف الآخر (أرمينيا) يتخذ خطوات ويصدر تصريحات بعيدة عن المصالحة".

وأردف: "أرمينيا زرعت ألغاماً في جميع المناطق التي احتلتها على مدار 30 عاماً، والآن ترفض إعطاءنا خرائط الألغام وتواصل جرائم حربها التي ارتكبتها لسنوات طويلة".

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أُجبرت أرمينيا على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار إثر نصر حققته أذربيجان في عمليتها العسكرية التي انطلقت لتحرير قره باغ في 27 سبتمبر/أيلول من العام نفسه بعد قرابة 3 عقود على احتلاله.

وكانت قوات الاحتلال الأرميني دمرت مدناً وقرى وبلدات بالكامل بإقليم قره باغ في تسعينيات القرن الماضي، عقب احتلالها للإقليم ومناطق واسعة في محيطه بعد تهجير سكانها.

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us