سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تستدعي سفير إيطاليا وتطالب رئيس وزرائها بسحب تصريحاته بحق أردوغان
استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإيطالي في أنقرة على خلفية عبارات لرئيس الوزراء بحق الرئيس رجب طيب أردوغان، كما طالبته بالتراجع عن تصريحاته "القبيحة وغير المنضبطة".
تركيا تستدعي سفير إيطاليا وتطالب رئيس وزرائها بسحب تصريحاته بحق أردوغان
 وزارة الخارجية التركية تستدعي السفير الإيطالي في أنقرة  / AA
8 أبريل 2021

أعلنت وزارة الخارجية التركية، الخميس، أنها استدعت السفير الإيطالي في أنقرة على خلفية عبارات لرئيس الوزراء ماريو دراغي بحق الرئيس رجب طيب أردوغان.

من جانبه أدان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، بشدة" تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي المُكلّف بحق الرئيس التركي.

وطالبت وزارة الخارجية التركية رئيس الوزراء الإيطالي بالتراجع فوراً عن تصريحاته "القبيحة وغير المنضبطة".

في سياق آخر، اعتبرت الخارجية التركية أنه "من العبث محاولة تقويض الأجواء الإيجابية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ولا يمكن لأي طرف أن ينتقد حُسن الضيافة التركي أو أن تكون تركيا طرفاً في النقاشات الخبيثة داخل الاتحاد الأوروبي".

وقالت تعليقاً على ما قيل حول استقبال الوفد الأوروبي إنه "لا يمكن قبول التصريحات بدون وجود معرفة حقيقية حول الإجراءات البروتوكولية أثناء زيارة المسؤولين الأوروبيين إلى تركيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us