أعلنت وزارة الخارجية التركية، الخميس، أنها استدعت السفير الإيطالي في أنقرة على خلفية عبارات لرئيس الوزراء ماريو دراغي بحق الرئيس رجب طيب أردوغان.

من جانبه أدان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، بشدة" تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي المُكلّف بحق الرئيس التركي.

وطالبت وزارة الخارجية التركية رئيس الوزراء الإيطالي بالتراجع فوراً عن تصريحاته "القبيحة وغير المنضبطة".

في سياق آخر، اعتبرت الخارجية التركية أنه "من العبث محاولة تقويض الأجواء الإيجابية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ولا يمكن لأي طرف أن ينتقد حُسن الضيافة التركي أو أن تكون تركيا طرفاً في النقاشات الخبيثة داخل الاتحاد الأوروبي".

وقالت تعليقاً على ما قيل حول استقبال الوفد الأوروبي إنه "لا يمكن قبول التصريحات بدون وجود معرفة حقيقية حول الإجراءات البروتوكولية أثناء زيارة المسؤولين الأوروبيين إلى تركيا".