سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 9 أبريل/نيسان 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 9 أبريل/نيسان 2021
أردوغان يلتقي وزير الخارجية الكويتي في العاصمة أنقرة / Others
9 أبريل 2021

أهم الأحداث:

أنقرة تقول إنها لا ترى أمنها بمعزل عن أمن الخليج، والأردن ينفي الإفراج عن باسم عوض الله بعد أنباء عن مغادرته البلاد.

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أنقرة: لا نرى أمننا بمعزل عن أمن الخليج

صرح رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح بأن بلاده لا ترى أمن واستقرار منطقة الخليج بمعزل عن أمنها واستقرارها. [TRT عربي]

من جانبه، أكد جاوش أوغلو أن جهود الوساطة التي تبذلها الكويت تستحق الاحترام، وتركيا تدعم دائماً هذا الدور المحوري المهم، وستواصل ذلك في الفترة القادمة، من جانبه قال وزير الخارجية الكويتي إن هناك توافقاً بشأن القضايا الإقليمية والعالمية بين بلاده وتركيا. [TRT عربي]

بعد أنباء عن مغادرته البلاد.. الأردن ينفي الإفراج عن باسم عوض الله

نفى مصدر رسمي لوكالة الأنباء الأردنية، ما جرى تداوله من أخبار بشأن الإفراج عن رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، ومغادرته البلاد. وأكد المصدر أن عوض الله ما زال موقوفاً على ذمة القضية. [TRT عربي]

والأحد، أعلنت السلطات "تحقيقات أولية" أظهرت تورط ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين مع "جهات خارجية" وما تسمى "المعارضة الخارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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