أدان مسؤولون أتراك بشدة العبارات المسيئة التي أطلقها رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بحق الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية، في تغريدة على تويتر: إن "تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي بحق الرئيس أردوغان تجاوز، ولا أساس لها من الصحة"، مضيفاً: "ونحن ندينها بشدة وننتظر تعديلها بشكل عاجل".

وجاءت التصريحات بعد أن أُثير جدل ببروكسل عقب انتشار مقطع مصور يظهر استقبال الرئيس أردوغان رئيسة المفوضية الأوروبية دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بالمجمع الرئاسي في أنقرة.

وزعمت أطراف أوروبية أن الجانب التركي لم يخصص كرسياً لرئيسة المفوضية يناسب منصبها حسب البروتوكول، لذلك اضطرت إلى الجلوس على أريكة، وهو ما نفاه وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو.

وأضاف جاوش أوغلو: "سبق أن قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، إن ما حدث بخصوص برتوكول استقباله ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فان دير لاين، بأنقرة لم يكن مشكلة أو أمراً متعمداً سببه تركيا، ورغم ذلك خرج رئيس الوزراء الإيطالي بتصريحات ضد الرئيس أردوغان تعتبر تجاوزاً ولا أساس لها".

والخميس، استدعت وزارة الخارجية التركية سفير روما لدى أنقرة ماسيمو جياني، على خلفية تصريحات دراغي التي قال فيها معلقاً على ما حدث بالبرتوكول: "لا أتفق إطلاقاً مع تصرف الرئيس التركي أردوغان، ولا أشاركه إياه، أعتقد أنه تصرف غير لائق، وآسف للغاية بسبب إهانة رئيسة المفوضية فون دير لاين".

وتابع قائلًا: "وفي هذه النقطة يجب إجراء التقييم وعلينا أن نسميهم بأسمائهم، وهناك حاجة إلى هؤلاء الديكتاتوريين من أجل التعاون"، على حد زعمه.

بدوره أدان فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، بشدة تلك العبارات المسيئة، وفق ما جاء في تغريدة له على تويتر.

وقال ألطون في تغريدته: "رئيس وزراء إيطاليا المعين تجاوز حده حينما قال "ديكتاتوراً" عن الرئيس أردوغان الذي انتخبه الشعب التركي بنسبة أصوات بلغت 52%".

وتابع قائلاً: "ندين بشدة هذا الأسلوب الذي لا وجود له في الدبلوماسية، ومن يبحث عن ديكتاتور فعليه أن ينظر لتاريخ إيطاليا".

كما أدان عبد الحميد غل، وزير العدل التركي، بشدة العبارات الإيطالية. وقال في تغريدة على تويتر: "أدين ذلك التصريح المتجاوز الذي أطلقه رئيس الوزراء الإيطالي عديم الأدب والتربية، وإن كان يفتش عن ديكتاتور فليعد وينظر للتاريخ".