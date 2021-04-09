سياسة
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وزير الدفاع الأمريكي يزور إسرائيل ودولاً أوروبية.. هذه الملفات على أجندته
سيتوجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل وألمانيا وبريطانيا ومقر الناتو في بلجيكا، اعتباراً من يوم السبت "لمناقشة أهمية العلاقات الدفاعية الدولية، وتعزيز التزام الولايات المتحدة بالردع والدفاع، وتقاسم الأعباء، والأمن عبر الأطلسي".
وزير الدفاع الأمريكي يزور إسرائيل ودولاً أوروبية.. هذه الملفات على أجندته
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيتوجه إلى إسرائيل وألمانيا وبريطانيا ومقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بلجيكا / AFP
9 أبريل 2021

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الوزير لويد أوستن سيتوجه إلى إسرائيل وألمانيا وبريطانيا ومقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بلجيكا، اعتباراً من يوم السبت.

جاء ذلك في بيان صدر الخميس عن الوزارة، ذكرت فيه أن "الوزير أوستن سيلتقي مع نظرائه ومسؤولين كبار آخرين لمناقشة أهمية العلاقات الدفاعية الدولية، وتعزيز التزام الولايات المتحدة بالردع والدفاع، وتقاسم الأعباء، والأمن عبر الأطلسي".

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن أوستن سيزور الأسبوع المقبل إسرائيل، حيث من المنتظر أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه بيني غانتس.

وقال الموقع: إن "أوستن سيبحث خلال زيارته القضايا الإقليمية الشائكة، وفي مقدمها التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل من إيران ولبنان وسوريا".

وسيصبح أوستن بذلك أول وزير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يزور إسرائيل منذ تسلم الرئيس الديمقراطي مهامه في البيت الأبيض في الـ20 من يناير/كانون الثاني الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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