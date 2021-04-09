تعمل شركة "توالكوم إلكترونيك" التركية على تطوير نظام محلي للملاحة وتحديد المواقع، مستقل عن نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS) ونظام التموضع العالمي (GPS).

كما تعمل الشركة المتخصصة في تقنيات الاتصالات والحرب الإلكترونية، على تصميم وإنتاج مكوّنات حساسة لأنظمة الاتصال تتميز بكفاءتها العالية وأحجامها الصغيرة.

وتأسست "توالكوم/Tualcom Elektronik" قبل 8 سنوات، في إطار برنامج "دعم رأس المال للمبادرات التكنولوجية"، وعملت على تصنيع منتجات لمؤسسات الصناعات الدفاعية التركية بدعم من هيئة البحوث العلمية والتكنولوجية.

وأجرى وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك ومدير معهد البحث والتطوير في الصناعات الدفاعية، التابع لهيئة البحوث العلمية والتكنولوجية التركي (توبيتاك)، غورجان أوكوموش، زيارة لمقر الشركة اطلعا خلالها على معلومات عن نشاط "توالكوم" من المدير العام للشركة طوناهان قيريلماز ونائب المدير العام أحمد صالح.

وعقب الزيارة أدلى المدير العام للشركة بتصريحات للأناضول، تحدث فيها عن نشاطات الشركة وأهم المشاريع التي تعمل عليها، وفي مقدمتها تطوير نظام للملاحة وتحديد المواقع.

وفي هذه التصريحات، كشف قيريلماز أن الشركة أنتجت أنظمة "اتصالات الأسراب" المستخدمة حالياً في المنصات المحلية.

ولفت إلى أن الشركة يمكنها إنتاج كل أنظمة الاتصالات محلياً، مثل الاتصال بين الصواريخ والطائرات المسيَّرة، وبين المسيَّرات، وبين الطائرات المسيَّرة والقواعد الأرضية.

وأضاف أن الشركة تعمل على نظام محلي لتحديد المواقع مستقل عن نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية GNSS ونظام التموضع العالمي GPS.

وقال قيريلماز: "بدأنا نجري التجارب الأولى للنظام الذي سيُمكّن المنصات المحلية، كالصواريخ والمسيَّرات، من تحديد موقعها وتحديد مواقع أهدافها بالإمكانات المحلية ومن دون الاستعانة بأقمار نظام الملاحة العالمي".

واستطرد: "وبذلك، ستتمكن الطائرات المسيَّرة المحلية الصنع من الطيران دون أن يكون فيها جهاز مستقبل GPS".

وأوضح قيريلماز أن الشركة يمكنها المساهمة في تحقيق أهداف برنامج الفضاء الوطني، وخصوصاً على صعيد الاتصالات عبر أنظمة القياس عن بعد، ونظام الملاحة المحلي.

وأضاف أن استيراد المنتجات المكونة من مواد حساسة، مثل أنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية، يمكن أن يتسبب في مشكلات كثيرة، لذلك فإن منتجات الشركة لها أهمية خاصة، كونها مطوّرة ومنتجة محلياً.

وذكر قيريلماز أن صادرات الشركة العام الماضي بلغت نحو 1.5 مليار دولار، وأن الشركة صدّرت منتجاتها إلى دول عدة، منها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وكوريا الجنوبية وإنجلترا وباكستان.

وأوضح أن منتجات الشركة يمكنها المنافسة على مستوى العالم لجهة الجودة والكفاءة، وأن الشركة عندما تصدّر أحد منتجاتها إلى بلد ما تتلقى طلبات من البلد ذاته لشراء منتجات أخرى.

ولفت إلى أن منتجات الشركة بدأت تُستخدم في مشروعات الصواريخ بتركيا خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن نظام مكافحة التشويش Anti-Jam الذي طوّرته الشركة لقي إقبالاً ورواجاً بكفاءته العالية وحجمه الصغير.