أعلن قصر باكنغهام وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية صباح الجمعة عن 99 عاماً.

وجاء في بيان صادر عن القصر: "تعلن جلالة الملكة ببالغ الأسى وفاة زوجها الحبيب الأمير فيليب، دوق إدنبرة".

وأضاف أن الأمير فيليب الذي نُقل إلى المستشفى مؤخراً، توفي "بسلام هذا الصباح في قلعة وندسور".

من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنّ "الأمير فيليب اكتسب حبّ الأجيال، وقلوب الأمم مع الملكة والعائلة المالكة". وأضاف جونسون "نحن اليوم في حالة حداد مع الملكة".

وكان الأمير البريطاني فيليب غادر مستشفى في لندن منتصف مارس/آذار الماضي بعد تلقيه العلاج من عدوى، وخضوعه لعملية جراحية في القلب.