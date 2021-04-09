سياسة
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بريطانيا.. وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث
أعلن قصر باكنغهام وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية صباح الجمعة عن عمر 99 عاماً، وقال رئيس الوزراء البريطاني إنّ "الأمير فيليب اكتسب حبّ الأجيال ونحن اليوم في حالة حداد مع الملكة".
بريطانيا.. وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث
الأمير فيليب كان غادر المستشفى في مارس/آذار الماضي بعد إجرائه عملية في القلب / Reuters
9 أبريل 2021

أعلن قصر باكنغهام وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية صباح الجمعة عن 99 عاماً.

وجاء في بيان صادر عن القصر: "تعلن جلالة الملكة ببالغ الأسى وفاة زوجها الحبيب الأمير فيليب، دوق إدنبرة".

وأضاف أن الأمير فيليب الذي نُقل إلى المستشفى مؤخراً، توفي "بسلام هذا الصباح في قلعة وندسور".

من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنّ "الأمير فيليب اكتسب حبّ الأجيال، وقلوب الأمم مع الملكة والعائلة المالكة". وأضاف جونسون "نحن اليوم في حالة حداد مع الملكة".

وكان الأمير البريطاني فيليب غادر مستشفى في لندن منتصف مارس/آذار الماضي بعد تلقيه العلاج من عدوى، وخضوعه لعملية جراحية في القلب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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