سياسة
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الولايات المتحدة تبلغ تركيا بعبور سفينتين حربيتين أمريكيتين للبحر الأسود
قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإبلاغ تركيا بعبور سفينتين حربيتين تابعتين لها من المضيقين التركيين (الدردنيل والبوسفور) إلى البحر الأسود، حسب مصادر دبلوماسية تركية.
الولايات المتحدة تبلغ تركيا بعبور سفينتين حربيتين أمريكيتين للبحر الأسود
مصادر دبلوماسية تركية: تم إخطارنا من خلال قنوات دبلوماسية قبل 15 يوماً بشأن عبور سفينتين حربيتين أمريكيتين إلى البحر الأسود / AA
9 أبريل 2021

أبلغت الولايات المتحدة تركيا بعبور سفينتين حربيتين تابعتين لها من المضيقين التركيين (الدردنيل والبوسفور) إلى البحر الأسود.

جاء ذلك وفق مصادر دبلوماسية تركية، تعليقاً على أنباء تفيد بأن الولايات المتحدة سترسل سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود، على خلفية التصعيد الجاري بين روسيا وأوكرانيا، المطلتين على البحر الأسود، حسب وكالة الأناضول.

ويتعين على الولايات المتحدة تقديم إخطار مسبق قبل 14 يوماً بنيتها الدخول إلى البحر الأسود بموجب اتفاقية مونترو عام 1936، التي تمنح تركيا حق إدارة مضيقي الدردنيل والبوسفور.

وقالت المصادر: "تم إخطارنا من خلال قنوات دبلوماسية قبل 15 يوماً، بشأن عبور سفينتين حربيتين أمريكيتين إلى البحر الأسود وفقاً لاتفاقية مونترو".

وأوضحت أن السفينتين ستبقيان في البحر الأسود حتى 4 مايو/أيار المقبل.

ويأتي هذا الإعلان غداة كشف شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن واشنطن تبحث إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود خلال الأسابيع المقبلة، لدعم كييف وسط التحرك العسكري المتزايد للجيش الروسي على الحدود الشرقية مع أوكرانيا.

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لم تسمه، قوله: إن "البحرية الأمريكية تعمل بشكل روتيني في البحر الأسود، لكن نشر السفن الحربية الآن سيرسل رسالة محددة إلى موسكو مفادها أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب".

وبين الفينة والأخرى تندلع اشتباكات في "دونباس" بين القوات الأوكرانية وانفصاليين موالين لروسيا أعلنوا استقلالهم عام 2014، ما أدى إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص منذ ذلك الحين.

والعلاقات بين كييف وموسكو تشهد توتراً متصاعداً منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين في "دونباس".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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