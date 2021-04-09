سياسة
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فيديو | وزير العمل الجزائري يصف فرنسا بالعدو الدائم والتقليدي
وصف وزير العمل والضمان الاجتماعي الجزائري، الهاشمي جعبوب، فرنسا بأنها " العدو الدائم والتقليدي" للجزائر خلال جلسة استجواب شفوية في مجلس الشيوخ يوم الخميس 8 أبريل/نيسان.
فيديو | وزير العمل الجزائري يصف فرنسا بالعدو الدائم والتقليدي
أتت تصريحات جعبوب خلال جوابه على سؤال أحد أعضاء مجلس الشيوخ عن عجز صندوق المعاشات الوطني / مواقع التواصل
9 أبريل 2021

وصف وزير العمل والضمان الاجتماعي الجزائري، الهاشمي جعبوب، فرنسا بأنها " العدو الدائم والتقليدي" للجزائر خلال جلسة استجواب شفوية في مجلس الشيوخ يوم الخميس 8 أبريل/نيسان.

أتت تصريحات جعبوب خلال جوابه على سؤال أحد أعضاء مجلس الشيوخ عن عجز صندوق المعاشات الوطني.

وضرب جعبوب فرنسا على سبيل المثال قائلاً: "فيما يتعلق بعجز المجلس الوطني للمعاشات، أود أن أقول إن جميع صناديق التقاعد في العالم تعاني".

وتأتي كلمات الوزير الجزاري في الوقت نفسه الذي استقبل فيه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيوش الفرنسية، الجنرال فرانسوا لوكوانتر، في الجزائر العاصمة، في رحلة غير معلنة طلب خلالها الجيش الجزائري مساعدة باريس من أجل "إعادة تأهيل" مواقع التجارب النووية الفرنسية التي أجريت في الصحراء قبل 60 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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